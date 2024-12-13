Об этом в ответ на критику новоизбранного главы США Дональда Трампа заявил советник Белого дома Джон Кирби, передают в Укринформе, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Белом доме на критику Трампа

Представитель Белого дома указал, что не будет прибегать к спорам с избранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве.

"Могу только повторить, в чем заключалась политика и распоряжения президента Байдена", – добавил он.

Представитель действующей администрации указал, что правительство США делает все возможное, чтобы обеспечить для Украины способности защищаться дальше.

Чтобы в случае, если – и когда – дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше всего рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя,

– подчеркнул Кирби.

Это, по его словам, предусматривало также распоряжение Байдена позволить Украине применять ракетные системы большой дальности по целям на территории России. И эта политика остается в силе, отметил Кирби.