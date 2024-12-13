Про це у відповідь на критику новообраного глави США Дональда Трампа заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передають в Укрінформі, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Білому домі на критику Трампа

Представник Білого дому вказав, що не вдаватиметься до суперечок з обраним президентом і тим, про що він говорить у медіапросторі.

"Можу тільки повторити, в чому полягала політика та розпорядження президента Байдена", – додав він.

Представник чинної адміністрації указав, що уряд США робить усе можливе, щоб забезпечити для України спроможності захищатися далі.

Аби в разі, якщо – та коли – справа дійде до переговорів, президент Зеленський перебував у найкращій з можливих позицій, аби у нього було найбільше важелів впливу, і він мав найбільший успіх на полі бою,

– наголосив Кірбі.

Це, за його словами, передбачало також розпорядження Байдена дозволити Україні застосовувати ракетні системи великої дальності по цілях на території Росії. І ця політика залишається чинною, зауважив Кірбі.