Трамп раздражен из-за Путина больше, чем мы представляем, – Зеленский о нарушении перемирия

Владимир Зеленский предположил раздражение Дональда Трампа тем, что Владимир Путин не выполняет своих обещаний. Речь идет о нарушении условий 30-дневного частичного перемирия.

Таким образом российский диктатор демонстрирует свою неготовность к полному прекращению огня. Об этом президент Украины рассказал в среду, 9 апреля, во время встречи с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что заявил Зеленский

Предположительно, российский баллистический удар по Кривому Рогу стал шоком для американцев, предположил Зеленский. В то время, когда Украина безусловно поддерживает американский план перемирия, Путин "делает все вопреки".

Прекращение огня в Украине – это идея Трампа. Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем,

– отметил украинский президент.

Кроме того, он рассказал о предстоящих технических переговорах с США по соглашению о недрах. Они состоятся уже 11 – 12 апреля, Украина будет отстаивать паритетность в управлении фондом.