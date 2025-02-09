Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что в Кремле нет консолидированной позиции относительно переговоров с Вашингтоном. К слову, Дональд Трамп объявил 7 февраля, что вскоре должен провести встречу с Владимиром Зеленским.

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Трамп имеет много инструментов давления

"Представители одной части российских элит могут выдвигать большие требования, представители второй – меньшие требования, а третьей – могут быть вообще категорически против любых переговоров и с США, и с Украиной", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Например, по его словам, помощник Путина – Николай Патрушев представляет крыло, которое считает, что нужно осуществить национализацию – забрать активы из частной собственности в национальную. Сделать огосударствление и советизацию России.

Также в России размышляют, как конфисковать западные активы, которые есть там. Россияне это хотят сделать в "ответ" на возможную конфискацию замороженных в Европе российских активов.

Ситуация в России, как заметил он, крайне непростая. На этом фоне появляется очень интересное сообщение от новой руководительницы Генпрокуратуры США Пэм Бонди, которая прекратила работу оперативной группы KleptoCapture, которая осуществляла санкционные действия в отношении российских олигархов.

Со стороны Трампа это пас кому-то в Кремле. Понятно, почему спикер Кремля Песков говорит о возможном разговоре Путина с Трампом, мол, контактов много, но был разговор или нет, он не знает. Потому что в Кремле нет единой позиции относительно публичного заявления о встрече Путина с Трампом и о достигнутых договоренностях,

– подчеркнул Клочок.

Обратите внимание! В западных СМИ сообщили, что Трамп подтвердил, что имел телефонный разговор с Путиным относительно вероятного завершения войны в Украине. Однако он не сказал, сколько раз состоялись их контакты, и отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

В российской власти, по его мнению, происходит очень серьезное протистояние политических, экономических, финансовых элит. Не все между собой мирятся, но все понимают, что надо сохранить их конструкцию.

Кто победит в этом противостоянии будет зависеть от Трампа. Он имеет очень много инструментов давления на Россию: отмена санкций, введение пошлин против партнеров России. О введении санкций говорить пока не приходится, потому что Трамп против них в принципе. Возможную будут какие-то ограничения. Также важно, договорится ли Трамп с Ираном.

Трамп выстраивает по-другому внешнюю политику США, поэтому в Кремле настоящая паника. Одни говорят: "Да, мы уже готовы общаться", другие говорят: "Мы ничего не знаем". А Песков говорит в зависимости от того, куда ветер подует. Сегодня утром встал – никуда не подул, и он не знает, что говорить. Поэтому и ответил, что ничего не знает,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Напомним, что спикер Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" был ли разговор между Трампом и Путиным. По его словам, что коммуникации Вашингтона и Москвы происходят "через различные каналы", поэтому "на фоне большого количества этих коммуникаций", он может "чего-то не знать, быть не в курсе чего-то".