Китай – враг, а Россия – нет?

Любимым тезисом той части республиканцев, которые решительно выступают против помощи для Украины, является идея о том, что враг США – Китай, а не Россия. Мол, с последней лучше договориться и "решить все вопросы".

Читайте также В чем заключается план Трампа о завершении войны в Украине за сутки

Такие идеи поддерживал Вивек Рамасвами, который недавно снял свою кандидатуру в президенты перед началом праймериз республиканцев и поддержал Дональда Трампа. Рамасвами говорил, что, мол, надо "договориться" с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении союза с Китаем. Конечно, ценой Украины. Вот такой "гениальный план".

Оставим без внимания саму идею заключения каких-либо договоренностей с политиком, нарушающим эти договоренности уже 25 лет. Как конкретно все эти теоретики-геополитики от республиканцев представляют себе разрушение союза Китая и России? И не думают ли они, что о таком рассуждать уже слишком поздно?

Одной из базовых идей кампании Трампа является будущая "торговая война" с Китаем. В частности, он предложит ввести 60% пошлину на китайские товары. Понятно, что все это будет иметь очень серьезные последствия для мира.

Подумаем – будет ли на это как-то отвечать Китай? Скорее всего – будет. Как он будет это делать? Например, с помощью многочисленных режимов, которые в современном мире полностью от него зависимы.

Интересно Решение суда ООН поставило крест на стремлениях Украины, но открыло новые двери

США не получится воевать только с Китаем

Республиканцы-изоляционисты так увлеклись "реальной политикой", что совсем упустили формирование "оси зла". Не как пропагандистского конструкта 20-летней давности, а новейшей реальности. Сейчас в этой "оси зла" Иран, и все прокси Ирана, и россияне, и КНДР. Все они – связаны с Китаем. Очень странно думать, что они смогут воевать с иранскими аятолами, враждовать с китайскими коммунистами, но дружить с российскими властями.

Они, конечно, поймут ошибочность и бесперспективность своих суждений. Но гораздо позже. И поймут, что подрыв помощи для Украины играл не в пользу, а во вред им самим.

Они могли бы подумать об этом и сейчас, если бы немного интересовались американским научным дискурсом. Но статьи разных "умников" сейчас никого не интересуют. Проще обещать "легкие и быстрые решения".