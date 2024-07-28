Трамп заявил, что христианам "больше не придется голосовать": что имел в виду республиканец

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз смутил своими высказываниями на предвыборном мероприятии. Трамп призвал американских христиан прийти на выборы и проголосовать за него, пообещав, что через 4 года им больше не придется голосовать.

Такое заявление кандидат на пост президента в США сделал на мероприятии в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. В соцсетях распространился отрывок его выступления, который вызвал волну критики, в частности среди демократов.

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Новое заявление Трампа, что понесло за собой критику

В завершение речи на собрании христиан в городе Вест-Палм-Бич Трамп сказал: "Христиане, выходите и голосуйте, только на этот раз. Вам больше не надо будет этого делать!"

Люблю вас, христиане, мои дорогие христиане! Вы должны выйти и проголосовать. Через 4 года вам не придется голосовать снова. Мы сделаем так, что вам не придется голосовать,

– добавил Трамп.

Однако кандидат-республиканец не объяснил, что именно имеет в виду.

Заявление Трампа: смотрите видео

Демократы трактовали заявления Трампа как сигнал о том, каким может быть его второй президентский срок – в частности вспомнив его обещания не быть диктатором, "за исключением первого дня" на посту.

В кампании Камалы Харрис высказывания Трампа назвали "клятвой покончить с демократией".

"Во время этой кампании он (Трамп – 24 Канал) пообещал насилие, если проиграет, конец наших выборов, если выиграет, и прекращение действия Конституции, чтобы дать ему возможность стать диктатором и внедрить свою опасную повестку дня... в Америке", – заявили там.

В то же время представитель Трампа Стивен Чунг настоял, что комментарии 45-президента США на самом деле касались того, как он объединит страну в случае победы на выборах президента Соединенных Штатов.

По словам Чунга, экс-президент "говорил об объединении страны и процветании каждого американца, в противовес политической среде, которая посеяла много раздора и даже привела к покушению на убийство".