Таку заяву кандидат на пост президента в США зробив на заході у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. У соцмережах поширився уривок його виступу, який викликав хвилю критики, зокрема серед демократів.

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Нова заява Трампа, що понесла за собою критику

На завершення промови на зібранні християн у місті Вест-Палм-Біч Трамп сказав: "Християни, виходьте і голосуйте, тільки цього разу. Вам більше не треба буде цього робити!"

Люблю вас, християни, мої любі християни! Ви повинні вийти і проголосувати. Через 4 роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати,

– додав Трамп.

Проте кандидат-республіканець не пояснив, що саме має на увазі.

Заява Трампа: дивіться відео

Демократи потрактували заяви Трампа як сигнал про те, яким може бути його другий президентський термін – зокрема згадавши його обіцянки не бути диктатором, "за винятком першого дня" на посаді.

У кампанії Камали Гарріс висловлювання Трампа назвали "клятвою покінчити з демократією".

"Під час цієї кампанії він (Трамп – 24 Канал) пообіцяв насильство, якщо програє, кінець наших виборів, якщо виграє, і припинення дії Конституції, щоб дати йому можливість стати диктатором і впровадити свій небезпечний порядок денний… в Америці", – заявили там.

Водночас представник Трампа Стівен Чунг наполіг, що коментарі 45-го президента США насправді стосувалися того, як він об'єднає країну в разі перемоги на виборах президента Сполучених Штатів.

За словами Чунга, експрезидент "говорив про об'єднання країни і процвітання кожного американця, на противагу політичному середовищу, яке посіяло багато розбрату і навіть призвело до замаху на вбивство".