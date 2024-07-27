Про це він заявив у п'ятницю, 26 липня. Не обійшлося й звісно без звинувачень у бік його головної суперниці станом на зараз.

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Трамп лякає світ третьою світовою

Під час нещодавньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді колишній президент США у коментарі журналістам попередив світ про нібито початок третьої світової війни у разі його програшу.

За його словами, ймовірна кандидатка від демократів Камала Гарріс є "гіршою" у питаннях Близького Сходу. Тож, на думку Трампа, війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в у масштабніший регіональний конфлікт, якщо вона здобуде перемогу.

Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною,

– заявив він.

Відповідна заява пролунала на тлі нещодавньої зустрічі Нетаньяху з Гарріс, між якими виникла дипломатична суперечка. Вона сказала йому, що "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, в тому числі від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла".

"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", – пояснила вона.

ЗМІ писали, що критика поведінки Ізраїлю у війні в Газі з боку Гарріс спричинила у Нетаньяху роздратування. Прем'єр-міністр Ізраїлю неодноразово заявляв, що бої повинні тривати, доки ХАМАС не буде ліквідовано, навіть якщо заручників буде звільнено.

До слова, днями прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив з пропозицією до США щодо створення безпекового альянсу на Близькому Сході. За його ж словами, аналогічного до НАТО.