Ложь и манипуляция: что заявил Трамп о прекращении войны в Украине

Накануне выборов в США кандидат в президенты Дональд Трамп продолжает рассказывать, как он якобы может остановить боевые действия в Украине. Хотя российско-украинская война не является главным вопросом гонки, но остается в риторике всех политиков.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что заявление Трампа о "недопущении войны" является тому подтверждением. Действующий президент США Джозеф Байден также ранее называл себя "человеком, который остановил Путина",

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Какой "мир" предлагают Трамп и Джонсон

В Соединенных Штатах активно обсуждают урегулирование ситуации в Украине и переговорный трек по этому поводу. Свой "мирный план" озвучил даже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который имел встречу с Дональдом Трампом.

В документе говорится, что именно Трамп может закончить войну, а также предоставлен пошаговый план, как это сделать. Среди пунктов: разрешение Украине бить по аэродромам в России, отвод российских войск до границ 2022 года, меры защиты для русскоязычного населения.

Обратим внимание, что Джонсон пишет якобы Трамп может как-то решить вопрос войны еще до своей инаугурации. Я очень сомневаюсь, что тот, кто выиграл, то есть избранный президент, будет иметь юридические полномочия принимать какие-то решения от имени Соединенных Штатов Америки в это время,

– подчеркнул Валерий Клочок.

То же касается предоставления разрешения на использование дальнобойных систем ATACMS по территории России. Это нужно, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Но всего этого не будет. Давайте говорить искренне – все это манипуляция и ложь. Однако такую риторику активно использует Трамп и даже Байден", – заметил Клочок.

Белый дом еще может принять нужное решение

Не надо забывать, что Джо Байден сделал для Украины очень много. Оружие, которое он передал в начале войны, имело важное значение. Вспомнить только о системах HIMARS, которым россияне в 2022 году еще не умели противодействовать. Это оружие мы использовали для освобождения Харьковщины, левобережья Херсонщины.

Понятно, что Украина сейчас нуждается в большей помощи, но принять такие решения Трамп не может. Поэтому все его заявления являются популизмом. К сожалению, их начинают поддерживать европейские политики, среди которых и Борис Джонсон.

"Но все это можно изменить. Демократы могли бы воспользоваться ситуацией и дать разрешение бить по территории России. Если сейчас Белый дом все-таки примет решение об увеличении санкционной политики против России, об изменении позиции по использованию оружия – это будет приветствоваться. А весь соревновательный процесс в США будет в пользу Украины", – подытожил Валерий Клочок.