Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что у России и Венгрии есть общая граница. К слову, раньше он перепутал премьер-министра этой страны Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Смотрите также Орбан насладиться не может: какой подарок премьер Венгрии получил от Трампа

Трамп запутался в географии

Во время выступления перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании по борьбе за еще один президентский срок Трамп немного напутал в географии Восточной Европы.

Виктор Орбан, кто когда-нибудь слышал о Викторе Орбане? Он глава Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией,

– сказал Трамп.

Это уже не в первый раз Трамп путается в своих речах.

Трамп "делился" с австралийским миллиардером деталями разговора с Зеленским