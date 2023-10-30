Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что у России и Венгрии есть общая граница. К слову, раньше он перепутал премьер-министра этой страны Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Эрдоган.
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Трамп запутался в географии
Во время выступления перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании по борьбе за еще один президентский срок Трамп немного напутал в географии Восточной Европы.
Виктор Орбан, кто когда-нибудь слышал о Викторе Орбане? Он глава Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией,
– сказал Трамп.
Это уже не в первый раз Трамп путается в своих речах.
Трамп "делился" с австралийским миллиардером деталями разговора с Зеленским
- Бывший президент США Дональд Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру Антони Праттому о своих разговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сам Пратт. По его словам, Трамп делился с ним по инсайдерской информации.
- По словам Энтони Пратта, в сентябре 2019 года перед импичментом Трамп, когда бывший президент США пытался склонить украинского лидера помочь ему победить на выборах путем давления на Джо Байдена, тот поделился с ним деталями разговора с Владимиром Зеленским.
- В то же время, Трамп делился деталями и других частных разговоров. Также Трамп рассказал детали приватного разговора с лидером Ирака сразу после того, как США ударили по силам, которые поддерживает Иран. В частности, экспрезидент США якобы делился той информацией, которой еще не было в публичном доступе.