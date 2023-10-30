Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що Росія та Угорщина мають спільний кордон. До слова, раніше він переплутав прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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Трамп заплутався у географії

Під час виступу перед своїми прихильниками у рамках передвиборчої кампанії у боротьбі за ще один президентський термін Трамп трохи наплутав у географії Східної Європи.

Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією,

– сказав Трамп.

Це вже не вперше Трамп плутається у своїх промовах.

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