Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що Росія та Угорщина мають спільний кордон. До слова, раніше він переплутав прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана та президента Туреччини Реджепа Ердогана.
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Трамп заплутався у географії
Під час виступу перед своїми прихильниками у рамках передвиборчої кампанії у боротьбі за ще один президентський термін Трамп трохи наплутав у географії Східної Європи.
Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією,
– сказав Трамп.
Це вже не вперше Трамп плутається у своїх промовах.
Трамп "ділився" з австралійським мільярдером деталями розмови з Зеленським
- Колишній президент США Дональд Трамп розповідав австралійському мільярдеру Антоні Праттому про свої розмови з лідером України Володимиром Зеленським. Про це сам Пратт. За його словами, Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією.
- Зі слів Ентоні Пратта, у вересні 2019 року перед імпічментом Трамп, коли колишній президент США намагався схилити українського лідера допомогти йому перемогти на виборах шляхом тиску на Джо Байдена, той поділився з ним деталями розмови з Володимиром Зеленським.
- Водночас Трамп ділився деталями й інших приватних розмов. Також Трамп розповів деталі приватної розмови з лідером Іраку відразу після того, як США вдарили по силах, які підтримує Іран. Зокрема, експрезидент США нібито "ділився" тією інформацією, якої ще не було в публічному доступі.