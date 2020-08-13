Дональд Трамп намерен сменить главу Пентагона Марка Эспера после выборов в ноябре. СМИ пишут, что Эспер планирует уйти с поста независимо от результатов выборов.

Трамп хочет сменить главу Пентагона

Президент США был разочарован тем, что Эспер мало сделал для его публичной защиты, пишет Bloomberg.

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В частности, Трамп говорит о таких ключевых вопросах как сообщения о том, что Россия заплатила боевикам Талибана "награду" за убийство американских войск в Афганистане.

Американского лидера возмутило и то, что Эспер в июне публично выступил против использования армии для сдерживания общенациональных протестов против расизма.

Издание пишет, что в случае переизбрания Трамп намерен сменить главу Пентагона. В Белом доме говорят, что сейчас администрация не имеет таких кадровых объявлений. Поэтому неуместно делать предположения об изменениях после выборов или во время второго срока.

Какова позиция Эспера

Чиновник, близкий к нему, отметил, что глава Пентагона намерен служить до тех пор, "пока Трамп этого хочет".

В то же время Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Эспер планирует сам уйти уже в скором времени.

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Обратите внимание! Президентские выборы в США состоятся во вторник 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми выборами по счету.