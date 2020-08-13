Дональд Трамп має намір змінити главу Пентагону Марка Еспера після виборів у листопаді. ЗМІ пишуть, що Еспер планує піти з посади незалежно від результатів виборів.

Трамп хоче змінити главу Пентагону

Президент США був розчарований тим, що Еспер мало зробив для його публічного захисту, пише Bloomberg.

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Зокрема, Трамп говорить про такі ключові питання як повідомлення про те, що Росія заплатила бойовикам Талібану "нагороду" за вбивство американських військ в Афганістані.

Американського лідера обурило й те, що Еспер в червні публічно виступив проти використання армії для стримування загальнонаціональних протестів проти расизму.

Видання пише, що у випадку переобрання Трамп має намір змінити главу Пентагону. У Білому домі кажуть, що наразі адміністрація не має таких кадрових оголошень. Тому недоречно робити припущення про зміни після виборів або під час другого терміну.

Яка позиція Еспера

Чиновник, близький до нього, зазначив, що глава Пентагону має намір служити доти, "поки Трамп цього хоче".

Водночас Bloomberg з посиланням на власні джерела пише, що Еспер планує сам піти вже незабаром.

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Зверніть увагу! Президентські вибори у США відбудуться у вівторок 3 листопада 2020 року. Вони стануть 59-ми виборами за рахунком.