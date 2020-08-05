У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужні вибухи, які зруйнували значну частину міста. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вірить, що це був нещасний випадок.

Деякі генерали вважають, що в Бейруті вибухнула бомба. Це була атака, заявив Дональд Трамп під час своєї пресконференції. Про це пише 24 канал.

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Судячи з вибуху, схоже на те, що це була бомба. Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів. Вони думають, що це була атака. Це була якась бомба,

– заявив президент США.

Він зазначив, що Пентагон переконаний у тому, що в Бейруті прогримів не якийсь там виробничий вибух. А там, за словами Трампа, "краще за нього знають, що і як".

Перед цим Дональд Трамп вже реагував на "жахливу атаку" в Бейруті, як він її сам назвав. Американський президент запропонував допомогу Лівану.

Вибухи в Бейруті: коротко