Трамп переконаний, що Бейрут атакували бомбами
У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужні вибухи, які зруйнували значну частину міста. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вірить, що це був нещасний випадок.
Деякі генерали вважають, що в Бейруті вибухнула бомба. Це була атака, заявив Дональд Трамп під час своєї пресконференції. Про це пише 24 канал.
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Судячи з вибуху, схоже на те, що це була бомба. Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів. Вони думають, що це була атака. Це була якась бомба,
– заявив президент США.
Він зазначив, що Пентагон переконаний у тому, що в Бейруті прогримів не якийсь там виробничий вибух. А там, за словами Трампа, "краще за нього знають, що і як".
Перед цим Дональд Трамп вже реагував на "жахливу атаку" в Бейруті, як він її сам назвав. Американський президент запропонував допомогу Лівану.
Вибухи в Бейруті: коротко
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту, у будинках розбиті вікна.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 78 людей. Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення.
- Вибухи прогриміли в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.