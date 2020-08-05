Трамп убежден, что Бейрут атаковали бомбами
В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва, которые разрушили значительную часть города. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не верит, что это был несчастный случай.
Некоторые генералы считают, что в Бейруте взорвалась бомба. Это была атака, заявил Дональд Трамп во время своей пресс-конференции. Об этом пишет 24 канал.
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Судя по взрыву, похоже на то, что это была бомба. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. Они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба,
– заявил президент США.
Он отметил, что Пентагон уверен в том, что в Бейруте прогремел не какой-нибудь производственный взрыв. А там, по словам Трампа, "лучше него знают, что и как".
Перед этим Дональд Трамп уже реагировал на "ужасную атаку" в Бейруте, как он ее сам назвал. Американский президент предложил помощь Ливану.
Взрывы в Бейруте: коротко
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Поврежденные здания по всему городу, в домах разбиты окна.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 78 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.