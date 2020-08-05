В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва, которые разрушили значительную часть города. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не верит, что это был несчастный случай.

Некоторые генералы считают, что в Бейруте взорвалась бомба. Это была атака, заявил Дональд Трамп во время своей пресс-конференции. Об этом пишет 24 канал.

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Судя по взрыву, похоже на то, что это была бомба. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. Они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба,

– заявил президент США.

Он отметил, что Пентагон уверен в том, что в Бейруте прогремел не какой-нибудь производственный взрыв. А там, по словам Трампа, "лучше него знают, что и как".

Перед этим Дональд Трамп уже реагировал на "ужасную атаку" в Бейруте, как он ее сам назвал. Американский президент предложил помощь Ливану.

Взрывы в Бейруте: коротко