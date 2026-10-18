Пока Украина продолжает отражать российскую агрессию, в Вашингтоне разворачиваются процессы, которые могут сыграть на руку Кремлю. Дональд Трамп, прикрываясь экономической целесообразностью и стремлением к миру, создает механизмы, позволяющие России обходить санкционные ограничения и зарабатывать на продаже энергоносителей. В то же время информационное давление на Киев усиливается, а заявления американского президента все чаще совпадают с интересами Москвы.

Специально для "24 Канала" журналистка и психолог Лариса Волошина проанализировала, как работает схема с российским дизелем, почему временная лицензия США может стать инструментом легализации торговли подсанкционными ресурсами, и в какую сторону Украине стоит смотреть в вопросе партнерства.

Лицензия на российский дизель: как работает схема Трампа

Дональд Трамп последовательно выстраивал механизмы для обхода антироссийских санкций, только что получил соответствующие рычаги влияния. Как отмечает Лариса Волошина, демонтаж структур, которые должны были следить за соблюдением ограничений, начался уже давно. В частности, в Министерстве финансов США был ликвидирован специальный департамент в рамках программы DOGE. Аналогичная судьба постигла и отдел в Пентагоне, который занимался надзором за нераспространением американских технологий и комплектующих, чтобы Россия не могла использовать их в своем оружии. Это подразделение ликвидировали сразу после назначения Пита Хегсета.

Законодательство США запрещает президенту напрямую отменять санкции без согласия Конгресса. Для этого необходимо предоставить доказательства прекращения военной агрессии России против Украины. Однако, по словам Волошиной, в результате переговоров вокруг закона Линдси Грэма был внесен пункт, позволяющий президенту выдавать временные лицензии на полгода без согласования с Конгрессом.

Этот механизм заработал 9 октября, когда появилась лицензия на операции с с российским дизельным двигателем. Эксперт объясняет ключевую деталь этой сделки: лицензия выдается не России или ее компаниям, а американским гражданам и компаниям на все транзакции с российским топливом по всему миру.

Так, американские компании получили право покупать, продавать, фрахтовать и страховать суда с российским дизельным топливом. Они могут осуществлять платежи через американскую финансовую систему. Российские компании также могут пользоваться этим механизмом, если среди их владельцев есть хотя бы один гражданин США.

Это позволяет России продавать свои энергоносители за доллары, например, в Объединенные Арабские Эмираты, используя американцев в качестве легальных посредников. Волошина сравнивает эту схему с печально известной "РосУкрЭнерго" – механизмом коррумпирования политиков через энергетическое посредничество. Об этих бизнес-связях открыто заявлял и международный инвестор Билл Браудер во время саммита в Брюсселе, отмечая, что следующим шагом может стать аналогичная лицензия на российский газ.

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Информационное давление: как Путин манипулирует президентом США

Параллельно с экономическими махинациями разворачивается масштабная информационная кампания, цель которой – дезориентировать украинское общество и заставить власть пойти на уступки. Волошина приводит в качестве примера недавнюю статью в издании The Atlantic, написанную Саймоном Шустером. В материале продвигается нарратив о том, что Киев якобы тайно просит о сделке на любых условиях.

Эксперт расценивает такие публикации как элемент влияния на самого Трампа и создание информационного хаоса по классическим российским методикам. План Кремля заключается в том, чтобы руками США остановить поставки оружия Украине, а когда это не приведет к быстрому падению Киева – начать прямое давление на украинское руководство с требованием капитуляции в обмен на снятие санкций с России.

Обратите внимание! Трамп назвал отказ от санкций против России " выгодным шагом " для собственного государства и заверил, что принятый подход окажет исключительно положительное влияние на глобальные процессы.

Именно в этом контексте следует рассматривать и заявления Трампа о том, что Украина якобы не хочет договариваться, и его требования прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Объяснения о "росте цен на дизельное топливо" являются лишь прикрытием для защиты общих с Путиным бизнес-интересов.

Вашингтону не до этого: как Европа помогает с вооружением

Несмотря на политические игры в США, интенсивность российских атак не зависит от результатов американских выборов или позиции Трампа. Россия использует весь имеющийся арсенал – от "Шахедов" до баллистики и КАБ – просто потому, что имеет такую физическую возможность.

Волошина подчеркивает, что ослабление ударов зависит исключительно от возможностей украинской ПВО и дальнобойного оружия. В этом контексте критически важными становятся шаги европейских партнеров:

Франция передала Украине лицензии на ракеты для систем IRIS-T, которые эффективно сбивают крылатые ракеты и дроны.

Великобритания предоставляет ракеты Storm Shadow для уничтожения российских пусковых установок.

Британская разведка МИ-6 готова взять на себя роль США в предоставлении разведывательной информации о расположении российских баллистических ракет.

Таким образом, пока Вашингтон погрязает в коррупционных скандалах вокруг отдельных соглашений с Москвой (что по поводу чего в Сенате уже начинаются расследования), бремя военной поддержки Украины и обеспечения ее выживания окончательно переходит к европейским союзникам.