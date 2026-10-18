Поки Україна продовжує відбивати російську агресію, у Вашингтоні розгортаються процеси, які можуть зіграти на руку Кремлю. Дональд Трамп, прикриваючись економічною доцільністю та прагненням до миру, створює механізми, що дозволяють Росії обходити санкційні обмеження та заробляти на продажі енергоносіїв. Водночас інформаційний тиск на Київ посилюється, а заяви американського президента дедалі частіше збігаються з інтересами Москви.

Спеціально для 24 Каналу журналістка і психологиня Лариса Волошина проаналізувала, як працює схема з російським дизелем, чому тимчасова ліцензія США може стати інструментом легалізації торгівлі підсанкційними ресурсами та в який бік варто дивитись Україні щодо партнерства.

Ліцензія на російський дизель: як працює схема Трампа

Дональд Трамп послідовно вибудовував механізми для обходу антиросійських санкцій, щойно отримав відповідні важелі впливу. Як зазначає Лариса Волошина, демонтаж структур, які мали стежити за дотриманням обмежень, розпочався вже давно. Зокрема, у Міністерстві фінансів США було знищено спеціальний департамент у рамках програми DOGE. Аналогічна доля спіткала і відділ у Пентагоні, який займався наглядом за нерозповсюдженням американських технологій та комплектуючих, щоб Росія не могла використовувати їх у своїй зброї. Цей підрозділ ліквідували одразу після призначення Піта Гегсета.

Законодавство США забороняє президенту напряму скасовувати санкції без згоди Конгресу. Для цього необхідно надати докази припинення військової агресії Росії проти України. Однак, за словами Волошиної, в результаті торгів навколо закону Ліндсі Грема було внесено пункт, який дозволяє президенту видавати тимчасові ліцензії на пів року без погодження з Конгресом.

Цей механізм запрацював 9 жовтня, коли з'явилася ліцензія на операції з російським дизелем. Експертка пояснює ключову деталь цієї оборудки: ліцензія видається не Росії чи її компаніям, а американським громадянам та компаніям на всі транзакції з російським паливом по всьому світу.

Так, американські компанії отримали право купувати, продавати, фрахтувати та страхувати судна з російським дизелем. Вони можуть проводити платежі через американську фінансову систему. Російські компанії також можуть користуватися цим механізмом, якщо серед їхніх власників є хоча б один громадянин США.

Це дозволяє Росії продавати свої енергоносії за долари, наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати, використовуючи американців як легальних посередників. Волошина порівнює цю схему з сумнозвісним "РосУкрЕнерго" – механізмом корумпування політиків через енергетичне посередництво. Про ці бізнес-зв'язки відкрито заявляв і міжнародний інвестор Білл Браудер під час саміту в Брюсселі, наголошуючи, що наступним кроком може стати аналогічна ліцензія на російський газ.

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Інформаційний тиск: як Путін маніпулює президентом США

Паралельно з економічними оборудками розгортається масштабна інформаційна кампанія, мета якої – дезорієнтувати українське суспільство та змусити владу до поступок. Волошина наводить як приклад нещодавню статтю у виданні The Atlantic, написану Саймоном Шустером. У матеріалі просувається наратив про те, що Київ нібито таємно просить про угоду на будь-яких умовах.

Експертка розцінює такі публікації як елемент впливу на самого Трампа та створення інформаційного хаосу за класичними російськими методиками. План Кремля полягає у тому, щоб руками США зупинити постачання зброї Україні, а коли це не призвело до швидкого падіння Києва – почати прямий тиск на українське керівництво з вимогою капітуляції в обмін на зняття санкцій з Росії.

Зауважте! Трамп назвав відмову від санкцій проти Росії вигідним кроком для власної держави та запевнив, що ухвалений підхід матиме виключно позитивний вплив на глобальні процеси.

Саме в цьому контексті слід розглядати і заяви Трампа про те, що Україна нібито не хоче домовлятися, та його вимоги припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Пояснення про "зростання цін на дизель" є лише ширмою для захисту спільних з Путіним бізнес-інтересів.

Вашингтону не до цього: як Європа допомагає з озброєнням

Попри політичні ігри в США, інтенсивність російських атак не залежить від результатів американських виборів чи позиції Трампа. Росія використовує весь наявний арсенал – від "Шахедів" до балістики та КАБів – просто тому, що має таку фізичну можливість.

Волошина підкреслює, що послаблення ударів залежить виключно від спроможностей української ППО та далекобійної зброї. У цьому контексті критично важливими стають кроки європейських партнерів:

Франція передала Україні ліцензії на ракети для систем IRIS-T, які ефективно збивають крилаті ракети та дрони.

Велика Британія надає ракети Storm Shadow для знищення російських пускових установок.

Британська розвідка МІ-6 готова перебрати на себе роль США у наданні розвідувальної інформації щодо розміщення російської балістики.

Таким чином, поки Вашингтон занурюється у корупційні скандали навколо сепаратних угод з Москвою (щодо яких у Сенаті вже починаються розслідування), тягар військової підтримки України та забезпечення її виживання остаточно переходить до європейських союзників.