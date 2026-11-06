"Там убивают людей днем и ночью": Трамп сравнил войну в Украине и в Иране

Трамп сравнил войну в Украине и в Иране / Getty Images
5 ноября Трамп провел параллели между боевыми действиями в Украине и конфликтом вокруг Ирана. Он заявил, что настоящая война идет именно в Украине, где ежемесячно гибнут около 25 000 человек.
По его словам, противостояние с Ираном в последние месяцы не сопровождается значительными жертвами. Зато масштабы российско-украинской войны он назвал принципиально иными, сообщило издание Clash Report.
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Что именно заявил Трамп?
Трамп обратил внимание на разницу в интенсивности двух конфликтов и уровне человеческих потерь, подчеркнув, что на иранском направлении длительное время сохраняется относительное спокойствие.
Никто не погиб где-то за семь месяцев, шесть месяцев. И вы знаете, если посмотреть на Россию и Украину – вот это война. 25 000 человек гибнут в месяц. Это война. Иран – нет
Отметим, что одной из последних трагедий последнего времени стал удар по Комышуваше.
2 ноября российские войска сбросили девять авиабомб на поселок в Запорожской области. Один из ударов пришелся на школьное укрытие, где от обстрелов прятались местные жители.
В результате атаки погибли более 40 человек, десятки людей остаются под завалами.
Российские военные заявили, что для удара использовали тяжелую авиабомбу ФАБ-3000 с управляемым модулем УМПК. В своем отчете оккупанты утверждали, что якобы уничтожили пункт временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Однако на самом деле российские бомбы попали в обычное укрытие, где находились десятки мирных жителей. Среди погибших – двое спасателей и четверо сотрудников правоохранительных органов.
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