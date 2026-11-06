"Там убивають людей день і ніч": Трамп порівняв війну в Україні та в Ірані

За його словами, протистояння з Іраном не супроводжується масштабними жертвами протягом останніх місяців. Натомість масштаби російсько-української війни він назвав принципово іншими, повідомило медіа Clash Report.

Adv

популярні відео

Що саме заявив Трамп?

Трамп звернув увагу на різницю в інтенсивності двох конфліктів та рівні людських втрат, підкресливши, що на іранському напрямку тривалий час зберігається відносний спокій.

Ніхто не загинув десь за сім місяців, шість місяців. І ви знаєте, якщо поглянути на Росію та Україну – от це війна. 25 000 людей гинуть на місяць. Це війна. Іран – ні– сказав Трамп.

Зауважимо, однією з останніх трагедій останнього часу став удар по Комишувасі.

2 листопада російські війська скинули дев'ять авіабомб на селище в Запорізької області. Один із ударів припав на шкільне укриття, де від обстрілів ховалися місцеві жителі.

Реклама

Внаслідок атаки загинули понад 40 людей, десятки залишаються під завалами.

Російські військові заявили, що використали для удару важку авіабомбу ФАБ-3000 із керованим модулем УМПК. У своєму звіті окупанти стверджували, що нібито знищили пункт тимчасової дислокації 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Однак насправді російські бомби влучили у звичайне укриття, де перебували десятки цивільних мешканців. Серед загиблих – двоє рятувальників і четверо правоохоронців.