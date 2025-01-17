Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что кандидатура потенциального руководителя Пентагона Пита Гегсета является довольно противоречивой. Зато есть другие фигуры, которые точно будут поддерживать Украину.

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Кто может поддержать Украину

Пит Хегсет, рассказывая о том, чем будет заниматься на должности, не упомянул войну в Украине. Он лишь ответил, что если Трамп обещал ее завершить, то так и будет. Но решительных шагов по этому поводу он не сделал. Вероятно, над урегулированием ситуации больше будут работать госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Что касается Рубио, то он поддерживал Украину в законодательном органе. Он сенатор и резко критиковал демократов за бездействие. Понятно, что прежде всего использовал это для укрепления своего политического рейтинга и теперь такое поведение может обернуться против него. Ведь трудно кардинально отказаться от своих взглядов.

Рубио – это человек, который имеет президентские амбиции, он когда-то баллотировался. Затем подружился с Трампом и даже привел ему несколько миллионов латиноамериканских избирателей. Он выглядит более проукраинским и ориентированным на справедливый мир,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Впрочем стоит понимать, что Рубио больше сосредоточен на Латинской Америке, которую хорошо знает. Например, будучи сенатором, он не посещал Украину. Поэтому это тематика, с которой ему придется знакомиться.

Но он не является на 100% "трампистом", а смотрит больше в сторону умеренных республиканцев-консерваторов. Для нас это немного сбалансирует ситуацию, глядя на министра обороны.

Заметим, Марко Рубио заявил, что что закончить войну будет трудно. Для этого на определенные уступки придется пойти и России, и Украине. Он добавил, что в Украине "заканчиваются не деньги, а украинцы".