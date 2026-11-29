Американский политический обозреватель Юрий Рашкин объяснил, какие интересы могут стоять за переговорами Трампа с Путиным и сделкой по активам "Лукойла" на 16 миллиардов долларов. Также – об ограничениях Starlink для украинских дронов, защите Маска и возможных расследованиях в Конгрессе США.

Возможная сделка по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл" вызывает вопросы об экономических интересах окружения Дональда Трампа и истинных целях его переговоров с Кремлем. В то же время сообщения об ограничении работы Starlink для украинских беспилотников обострили дискуссию о влиянии Белого дома на решения частных американских компаний.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, почему он видит в переговорах Трампа с Владимиром Путиным возможные финансовые интересы и как оценивает участие американских инвесторов в сделке с "Лукойлом". Он также проанализировал ситуацию вокруг Илона Маска, компании Nvidia, ограничений Starlink для Украины и возможных расследований в Конгрессе США.

Миллиардная сделка с "Лукойлом" вызывает вопросы

Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Виткофф могли преследовать не только дипломатические цели во время переговоров с Кремлем. По мнению Рашкина, их контакты с Путиным и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым следует рассматривать также в контексте возможной сделки по зарубежным активам "Лукойла". Речь идет об активах в десятках стран, которые могут перейти под контроль консорциума американских и международных инвесторов.

По информации, приведенной обозревателем, консорциум возглавляет американский миллиардер Тодд Боэли, близкий к Трампу. Среди его участников также называют американскую государственную корпорацию финансирования международного развития DFC. Рашкин предполагает, что экономические интересы могли играть гораздо большую роль в переговорах с Россией, чем это следует из публичных заявлений американской администрации.

Трамп, Кушнер и Виткофф достигли основной цели, к которой стремились всей своей миротворческой деятельностью, мирными переговорами с Путиным и Дмитриевым. Путин согласился продать созданному ими консорциуму зарубежные активы компании "Лукойл",

– заявил Рашкин.

Обозреватель связывает такие договоренности с более широкой оценкой политических интересов Трампа. По его мнению, после возвращения в Белый дом американский президент использует политическое влияние для заключения сделок, которые могут приносить финансовую выгоду ему самому, его семье и ближайшему окружению. Среди примеров Рашкин назвал криптовалютные проекты, выпуск цифровых монет, связанных с Трампом и Меланией, а также финансовые отношения с большими компаниями и иностранными инвесторами.

С экономической мотивацией он также связывает решение американского Министерства финансов в отношении российской нефтяной компании. В октябре 2025 года США объявили санкции против "Лукойла", которые предусматривали ограничение его международной деятельности и необходимость продажи определенных зарубежных активов. Однако впоследствии американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предоставляло отсрочки, а возможность продажи продолжали обсуждать.

Рашкин считает, что санкционный механизм мог создать условия для приобретения активов инвесторами, связанными с американской администрацией. По его оценке, переговоры о соответствующей сделке велись параллельно с мирными инициативами Вашингтона. Прямых доказательств того, что все дипломатические контакты были организованы именно ради этой сделки, он не привел.

В чем же был смысл этих санкций? Почему они приобретали все зарубежные активы "Лукойла", становились их владельцами и затем получали от них прибыль. Именно этим они занимались под видом своей миротворческой деятельности,

– считает американский политический обозреватель.

Общую стоимость зарубежных активов "Лукойла" Рашкин оценил примерно в 16 миллиардов долларов. По приведенным им данным, они расположены почти в 40 странах и включают нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии и Румынии, сеть автозаправочных станций, в частности в США, а также нефтедобывающие проекты в Азербайджане, Казахстане и других государствах. Совокупную добычу на соответствующих месторождениях он оценивает примерно в 350 тысяч баррелей нефти в сутки.

В состав консорциума, по словам Рашкина, входят Astellus Partners, компания Catena Investment Holding из Объединенных Арабских Эмиратов, американская DFC и, вероятно, инвестиционный холдинг Eldridge, связанный с Боэли. При этом публично не раскрывали подробного распределения долей между участниками. Обозреватель также упомянул сообщения о выходе из проекта братьев Аль-Хаят и компании International Holding Company из Абу-Даби.

Он связывает изменение состава инвесторов с общественным вниманием к их финансовым связям с семьями Трампа, Кушнера и Виткоффа. По мнению Рашкина, такие связи могли бы стать предметом расследования со стороны американского Конгресса. Особенно это касается ситуации, когда к приобретению подсанкционных российских активов привлекают частных инвесторов и американскую государственную финансовую структуру.

Предложенный механизм оплаты также вызывает у обозревателя вопросы. По его словам, консорциум планирует рассчитаться с "Лукойлом" не наличными, а акциями самой российской компании, выкупленными у западных владельцев. Эти ценные бумаги, как предполагается, будут находиться на специальном счете в Объединенных Арабских Эмиратах, однако возможности распоряжаться ими остаются не до конца понятными.

Сделка потребует согласования с Министерством финансов США. По оценке, приведенной Рашкиным, проверка может длиться до года, а в течение этого времени зарубежные активы будут продолжать приносить доход их нынешнему владельцу. Он предполагает, что экономические интересы участников переговоров могут повлиять и на решение Вашингтона относительно дальнейшей поддержки Украины.

В течение всего этого времени Путин может быть уверен, что Трамп не будет предпринимать ничего, что принесло бы пользу Украине. А кто-то удивляется и возмущается, что Пентагон не дает разрешения на передачу Украине европейскими странами 60 ракет для Patriot. Какие же там ракеты, почему Пентагон не дает разрешения?

– сказал Рашкин.

Обозреватель ожидает, что к обстоятельствам возможного приобретения активов "Лукойла" могут обратиться американские законодатели. Он также напомнил о предыдущих больших сделках Боэли, в частности о приобретении футбольного клуба "Челси" у российского миллиардера Романа Абрамовича в 2022 году. По оценке Рашкина, финансовые связи участников нового консорциума и роль американских государственных структур могут стать предметом отдельной проверки.

Трамп использует власть для защиты больших бизнесменов

Дональд Трамп открыто говорит о своей роли в защите влиятельных американских предпринимателей. Рашкин обратил внимание на его заявления в отношении Илона Маска, которого президент назвал человеком, получившим значительную поддержку со стороны Белого дома еще во время первого срока. При этом Трамп не пояснил, от каких именно угроз защищал миллиардера, но подчеркнул, что гордится своим участием в этой истории.

По мнению обозревателя, такие высказывания показывают характер отношений между американскими властями и большим бизнесом. Он использовал русское слово "крыша", имея в виду политическое прикрытие, которое влиятельные предприниматели могут получать благодаря личным контактам с президентом. К числу людей, которых Трамп защищал или поддерживал в различных обстоятельствах, Рашкин относит Маска, главу Nvidia Дженсена Хуанга и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

"Я очень сильно защищал Илона во время своего первого срока. Илон был защищен. Если бы не я, не было бы никакого Илона",

– процитировал Рашкин слова Трампа.

Что касается Саудовской Аравии, обозреватель напомнил об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году и о реакции американского президента на требования Конгресса о привлечении саудовского руководства к ответственности. Он считает, что Трамп использовал личное политическое влияние, чтобы защитить наследного принца от давления американских законодателей. По его мнению, подобный подход прослеживается и в отношениях президента с большими технологическими компаниями.

Больше всего вопросов у Рашкина вызвала описанная им ситуация вокруг руководителя Nvidia Дженсена Хуанга. По версии обозревателя, кадровый конфликт в компании возник на фоне сообщений о его личных контактах с женщиной, которую американская разведка якобы связывала с Китаем. Впоследствии, как утверждает Рашкин, Трамп лично вмешался в ситуацию и способствовал возвращению Хуанга на должность.

Обозреватель упомянул также сообщения об обсуждении в Пентагоне возможного применения Закона об оборонном производстве 1950 года. Этот закон позволяет американскому правительству при определенных условиях требовать от частных компаний выполнения государственных оборонных заказов. По версии, пересказанной Рашкиным, в Вашингтоне могли рассматривать его как средство давления на руководство Nvidia.

В то же время он отметил, что Пентагон отрицал проведение таких обсуждений. Поэтому предположение о применении государственного механизма для влияния на кадровые решения компании нельзя рассматривать как установленный факт. Сам Рашкин видит в этой истории возможный пример использования политической власти для защиты интересов отдельных бизнесменов.

"Или вы возвращаете нашего человека, или мы устроим вам военное положение на заводе". Пентагон отвечает: таких разговоров не было. Газета ссылается на три источника. Решайте сами,

– отметил американский политический обозреватель, описывая возможную логику давления.

Рашкин сравнил эту ситуацию с использованием того же закона во время пандемии коронавируса. Тогда администрация Трампа применила его для организации производства аппаратов искусственной вентиляции легких компанией General Motors. Теперь, по версии обозревателя, подобный механизм могли рассматривать не ради медицинских или оборонных нужд, а из-за кадрового конфликта в большой технологической корпорации.

Он также связал вмешательство администрации с ситуацией на фондовом рынке. По приведенным Рашкиным данным, после сообщений о возвращении Хуанга акции Nvidia выросли на 31%, однако впоследствии начали терять стоимость. Обозреватель утверждает, что Трамп мог получить значительную прибыль на росте котировок, поскольку владел акциями компании. Оценку возможного заработка президента он привел на уровне примерно 15 миллионов долларов, не подтвердив ее независимыми финансовыми документами.

Изменения стоимости акций имеют последствия не только для больших инвесторов. Nvidia входит в состав ведущих американских фондовых индексов, поэтому колебания ее котировок могут влиять и на пенсионные накопления обычных американцев. Рашкин обратил внимание, что Трамп охотно связывает рост рынка с своими решениями, но в случаях падения котировок ищет объяснение в действиях политических оппонентов или избирателей.

Когда акции растут – это Трамп, когда падают – это вы, избиратели, неправильно проголосовали. Владелец "крыши" заработал на взлете, а на падении потеряли те, кто внизу. "Крыша" защищает своих, а когда она протекает, капает на всех остальных,

– пояснил Рашкин.

По оценке обозревателя, личные контакты с президентом могут давать большим предпринимателям преимущества, которых нет у других участников рынка. Он считает, что риски возникают тогда, когда государственные институты начинают действовать в зависимости от политической близости конкретных лиц к Белому дому. Такие подозрения, по его мнению, должны проверяться с помощью механизмов парламентского контроля и судебной системы.

Ограничения Starlink создали проблемы для украинских дронов

Ситуация вокруг Starlink стала для Рашкина еще одним примером противоречивого отношения американской администрации к решениям частных компаний. По его словам, с 14 октября украинские ударные беспилотники столкнулись с ограничениями спутниковой связи во время полетов над оккупированными территориями. Речь идет о потере связи через Starlink после превышения скорости примерно 160 километров в час.

Как утверждает обозреватель, в конце октября эти ограничения частично сняли, но уже в начале ноября вернули. Он также рассказал об отдельных ограничениях для украинских дронов-перехватчиков, которые, по приведенным им данным, могут использовать Starlink только над территорией, контролируемой Украиной. Это, по его мнению, ограничивает их возможности при противодействии российским реактивным беспилотникам.

Рашкин подчеркнул, что работа таких систем связи напрямую влияет на возможности украинских военных. Из-за ограничений на использование Starlink они могут терять связь с беспилотниками или не иметь возможности выполнить поставленную задачу на необходимом расстоянии. В то же время российская армия получает дополнительные возможности для перемещения техники и грузов на оккупированных территориях, считает обозреватель.

Украинский командир дронов говорит журналистам: "Нас дрессируют". А кто нажал кнопку? Маск говорит: "Я Starlink не управляю". И добавляет, что в мире слишком много нарратива "Украина хорошая, Россия плохая",

– рассказал Рашкин.

Позиция американской администрации, по словам обозревателя, заключается в том, что Белый дом не вмешивается в решения SpaceX относительно Starlink и Starshield. Государственный секретарь Марко Рубио объяснял, что американское правительство не может просто приказывать частной компании изменять порядок использования ее технологий. Рашкин считает такую аргументацию непоследовательной на фоне сообщений о возможном вмешательстве администрации в дела Nvidia.

Он сравнил два случая, в которых речь идет о частных американских компаниях. В первом, по его версии, представители администрации могли обсуждать использование государственных полномочий для влияния на кадровую ситуацию в большой корпорации. Во втором Вашингтон заявляет о невозможности вмешиваться в технические решения компании, от которых зависит работа украинских беспилотников.

Частная компания Nvidia. Нужно вернуть своего человека – и Пентагон обсуждает закон военного времени, вице-президент лично ведет переговоры. Частная компания SpaceX. Украинские дроны падают, перехватчики не долетают до ракет, летящих по городам. И вдруг выясняется: мы не можем указывать частной компании,

– подчеркнул американский политический обозреватель.

Рашкин также передал информацию об обстоятельствах первого введения ограничений на Starlink в октябре. По его словам, решение могло быть принято в обход обычных процедур согласования с Пентагоном и без отдельного президентского указа. Часть возможностей связи якобы восстановили после официального уведомления американского оборонного ведомства компании SpaceX о нарушении.

В то же время вопрос о том, кто именно принимал решение, остается открытым. Обозреватель привел предположение бывшего американского чиновника о том, что Маск мог действовать с ведома или с молчаливого согласия президента и представителей его переговорной команды. При этом Рашкин прямо признал, что доказательств такой договоренности нет.

По его мнению, ограничения для украинских беспилотников могли создать дополнительные трудности в работе по российским логистическим маршрутам. Он связывает это с более широким вопросом о политических отношениях Трампа с Путиным, хотя непосредственного подтверждения координации решений SpaceX с Кремлем в приведенной информации нет.

Бывший американский чиновник считает, что Маск поступил так, исходя из явного или неявного понимания президента и его переговорщиков в отношении Украины. Это его версия. Доказательств нет. Но Россия получает передышку на линиях снабжения, а администрация разводит руками: частная компания,

– отметил Рашкин.

Обозреватель также упомянул публичные высказывания Трампа о Путине как о своем друге. На вопрос, можно ли считать российского диктатора другом всей Америки, президент, по словам Рашкина, ответил, что не может говорить от имени страны. Такую разницу между личной позицией Трампа и интересами государства обозреватель считает показательной.

Рашкин не исключает дальнейших контактов американского президента с Путиным, в частности возможности новой встречи в Майами. В то же время он отметил, что соответствующие планы не были окончательно согласованы. По его мнению, отношение Белого дома к Кремлю нужно оценивать не только по публичным заявлениям, но и по конкретным решениям относительно экономических ограничений, военной поддержки Украины и деятельности американских компаний.

Конгресс может усилить давление на окружение Трампа

В Республиканской партии уже разворачивается борьба за будущее политическое лидерство после Дональда Трампа. По словам Рашкина, среди возможных преемников президента обсуждают вице-президента Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио. Их позиции могут зависеть не только от публичной поддержки действующего президента, но и от того, какую роль они играли в спорных решениях его администрации.

Обозреватель привел информацию о разногласиях между Венсом и Рубио в ситуации вокруг Nvidia. По его версии, Рубио ранее предупреждал президента о возможных рисках, связанных с личными контактами Дженсена Хуанга. Венс же, якобы, присоединился к урегулированию конфликта и поддержал возвращение руководителя компании.

Рашкин не считает, что кто-либо из этих политиков автоматически представляет альтернативу нынешнему курсу Белого дома. В частности, он напомнил о позиции Рубио относительно невозможности вмешательства государства в решения SpaceX. В то же время различия между действиями двух возможных претендентов на президентский пост могут повлиять на дальнейшую политическую борьбу.

Один предупреждал, другой прикрывал, и оба хотят стать следующим президентом. Я не говорю, что Рубио – герой. Это вот тот самый Рубио, который сказал о Starshield: "Мы не можем указывать частной компании". Он умеет и предупредить, и промолчать, когда нужно,

– пояснил Рашкин.

Параллельно усиливается критика американской администрации со стороны демократов. Рашкин упомянул губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, который выступил против подхода Трампа к переговорам с Россией и призвал усилить контроль за экспортом американских полупроводников в Китай. По оценке обозревателя, экономические контакты президентского окружения и решения, касающиеся стратегических технологий, могут стать важными темами будущих политических кампаний.

Еще одним направлением возможного парламентского контроля является деятельность SpaceX. По информации, приведенной Рашкиным, сенаторы-демократы требовали сохранить документы, связанные с ограничениями Starshield. Такие материалы могут быть использованы при проверке обстоятельств принятия решений, что повлияли на работу украинских беспилотников.

Обозреватель также ожидает расследований относительно возможного использования государственных полномочий для защиты отдельных бизнесменов. В частности, он упомянул запланированные слушания с участием руководителя Nvidia и возможные вопросы о контактах компании с администрацией. Речь идет о том, кто именно вмешивался в кадровые процессы, обсуждалось ли применение Закона об оборонном производстве и какую роль в этом играли высокопоставленные чиновники.

С января в Палате представителей большинство у демократов, и там будут задавать вопросы уже не только Хуангу. Будут спрашивать, кто звонил, кто обсуждал военный закон, кто нажал кнопку на Starshield и почему для одних можно все, а для других – "мы не можем давать указания частной компании",

– заявил американский политический обозреватель.

Отдельную роль Рашкин отводит американской судебной системе. Он привел пример решения федерального судьи, который, по его словам, приостановил проверку лицензии телеканала ABC, инициированную Федеральной комиссией по связи. Обозреватель связывает это с возможностью судов сдерживать решения администрации, если они противоречат конституционным гарантиям.

По мнению Рашкина, для американской политической системы принципиально важно сохранять механизмы контроля над президентской властью. Он считает, что Конгресс, суды и избиратели могут влиять на решения Белого дома даже тогда, когда президент пользуется значительной поддержкой внутри собственной партии. Именно благодаря этим институтам, по его убеждению, возможно выяснение обстоятельств экономических сделок и вмешательства государственных чиновников в деятельность частных компаний.

После выборов в Конгресс Рашкин ожидает, что будет уделяться больше внимания финансовым связям окружения Трампа, переговорам с Россией и решениям о военной поддержке Украины. В частности, он предполагает, что новый состав законодательного органа может потребовать документы и объяснения от участников возможных соглашений, касающихся активов "Лукойла". Такие проверки, по его мнению, способны существенно затруднить дальнейшую реализацию экономических инициатив американского президента.

"Крышу" можно купить, можно назначить, можно передать по наследству сыну, зятю, вице-президенту. Но "крыша" держится на стенах, а стены в Америке – это не Трамп. Это Конгресс, это суды, это избиратели, которые три недели назад уже сказали свое слово,

– подчеркнул Рашкин.

Среди ближайших событий, которые могут повлиять на политическую ситуацию, обозреватель назвал начало работы нового Конгресса и возможные слушания по поводу деятельности технологических компаний. Он ожидает, что законодатели обратят внимание не только на решения в отношении Nvidia или SpaceX, но и на финансовые интересы лиц, вовлеченных в переговоры с Россией. По его оценке, результаты таких проверок могут определить, насколько свободно администрация Трампа сможет в дальнейшем действовать в отношениях с большим бизнесом и Кремлем.

Рашкин о тайной сделке Трампа с Путиным: смотрите видео