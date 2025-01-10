Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Трюдо отметил, что политика Трампа может дорого обойтись американцам.

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От чего Трамп хочет отвлечь внимание

Трюдо считает, что разговоры Трампа о присоединении Канады к США могут быть для того, чтобы отвлечь внимание от последствий введения пошлины.

Президент Трамп, который является очень искусным переговорщиком, пытается отвлечь людей от разговора о 25% пошлины на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и бетон,

– заявил Трюдо.

В издании напомнили, что в ноябре 2024 года Трамп пообещал увеличить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, с момента, как он вступит в должность президента США.

"20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25% пошлины на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты, и их бессмысленные открытые границы. Эта пошлина будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не остановят это вторжение в нашу страну!", – писал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Продолжая обсуждение, Трюдо отметил, что такая политика может существенно повысить расходы для американских предприятий и потребителей.

Все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если он (Трамп – 24 Канал) продолжит вводить эти пошлины,

– подчеркнул Трюдо.

В издании также отметили, что Канада, Мексика и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами США.

Напомним, что 6 января Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Впрочем, он будет оставаться премьер-министром до избрания нового председателя партии.