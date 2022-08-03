Трамп усиливает блеф, которым путин пытается запугать мир, – политолог

Тот популизм, которым болеют в США сегодня, еще будет давать о себе знать, ведь скоро период выборов. Трамп, строивший свою политику на "игре мышцами", еще будет "раскачивать" аудиторию.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он также отметил, что ближе к выборам, то популистическая риторика будет только усиливаться, особенно если учесть факт того, что экономический кризис затронул все страны мира, включая США.

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Если проанализировать последние заявления Трампа, где он якобы критикует Байдена, то у него достаточно хитрая риторика, говорит политолог.

Он уже не совсем отрицает поддержку Украины, Трамп говорит, что если бы он был президентом США, то бы Путин не напал на Украину. Также Трамп очень хитро критикует Белый дом, выражая критику именно европейским партнерам, мол Франция и Германия очень слабо помогают.

Комментировать заявления Трампа, что Украине нужно отказаться от Крыма – вообще не стоит. Дональд Трамп сегодня пытается усиливать блеф по поводу ядерной войны, которым сегодня путин шантажирует весь мир,

– убежден Антонюк.

Детальнее о риторике Трампа и как это повлияет на Украину: смотрите видео

Неадекватное заявление Трампа о том, как Украине нужно распорядиться собственными территориями

Дональд Трамп отметился скандальным заявлением. Он убежден, что если бы Украина отказалась от Крыма и вступления в НАТО, то якобы могла бы предотвратить полномасштабное вторжение россии.

В эфире американского телевидения Дональд Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок, а Киев отказался бы от Крыма и вступления в НАТО, то Путин якобы не начал бы полномасштабное вторжение в Украину.