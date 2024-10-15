Предали республиканцев: Трамп раскритиковал Fox News из-за запланированного интервью с Харрис

Дональд Трамп выразил возмущение по поводу анонсированного на телеканале Fox News интервью с демократкой Камалой Харрис. Он намекнул, что больше не появится в эфире канала.

Соответствующее сообщение Трамп сделал в Truth Social, сообщает 24 Канал. Он связан с тем, что лояльный к республиканцам канал дает эфирное время его политическому оппоненту – демократке Камале Харрис.

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По словам 45-го президента США, ведущий Fox News Брет Байер, который будет брать интервью у его оппонентки Харрис – "слишком мягкий в отношении левых сил".

Лживая Камала Харрис мудро выбрала Брета Байера из FoxNews для столь необходимого интервью, потому что он считается "справедливым и сбалансированным", хотя часто очень мягким с теми, кто находится в коктейльной тусовке левых,

– написал Трамп.

Он также намекнул, что больше не будет появляться на Fox News, который "полностью сбился с пути" и "превращается в ничто".

Напомним, что Трамп частый гость на Fox News. К слову, этой неделе он примет участие в мероприятии, организованном каналом, где будет отвечать на вопросы женской аудитории.