Трамп встретился с Зеленским: как прошла встреча

Во вторник, 16 июня, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Встреча состоялась в ходе саммита G7 во Франции.

Об этой встрече сообщили источники 24 Канала в Офисе Президента.

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Какие детали встречи?

Как и планировалось, лидеры Украины и США встретились на саммите "Группы Семи". Источники рассказали, что Зеленский с Трампом "неплохо побеседовали", а американский президент настроен активно присоединиться ради дипломатии с Россией.

Отмечается, что позиция Дональда Трампа пока лучше, чем была раньше. Также ожидаются новые встречи между сторонами.

Ранее Владимир Зеленский показал фотографии со встречи с Дональдом Трампом, подписав "Всегда важно координировать позиции". Из кадров стало известно, что на переговорах присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

В то же время, Дональд Трамп заявил, что конфликт в Иране для него отходит на второй план. Вместо этого внимание и усилия он хочет сосредоточить на урегулировании войны в Украине.

Кроме того, в кулуарах саммита встретились глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Они обсудили возобновление мирного процесса и пути его продвижения. Также Украина поделилась шагами, которые считает необходимыми посадить Владимира Путина за стол переговоров.