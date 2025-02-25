Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Игоря Бурсила в эфире телемарафона.

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Когда состоится встреча Трампа и Зеленского

По словам Бурсила, встреча президентов возможна и она состоится.

Путеводителем или ориентиром этой встречи является готовность документа и готовность сторон к предметной, результативной встрече. Это короткая перспектива, я надеюсь, что она состоится в ближайшее время,

– уточнил заместитель главы ОП.

К слову, издание Financial Times вечером 25 февраля сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения о редкоземельных металлах. Издание отмечает, что это произошло после снятия Вашингтоном жестких требований. США отказались от пункта о 500 миллиардов потенциального дохода.

В FT указывают, что в ближайшие недели Зеленский может полететь в Вашингтон, чтобы подписать соглашение об ископаемых с президентом Трампом.

Непосредственно сам Трамп заявлял, что встреча с Зеленский, вероятно, состоится уже на этой или следующей неделе.