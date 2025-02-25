Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігоря Бурсила в ефірі телемарафону.

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Коли відбудеться зустріч Трампа та Зеленського

За словами Бурсила, зустріч президентів можлива і вона відбудеться.

Дороговказом чи орієнтиром цієї зустрічі є готовність документа і готовність сторін до предметної, результативної зустрічі. Це коротка перспектива, я сподіваюсь, що вона відбудеться найближчим часом,

– уточнив заступник глави ОП.

До слова, видання Financial Times ввечері 25 лютого повідомило, що Україна та США погодили умови угоди про рідкоземельні метали. Видання зазначає, що це сталося після зняття Вашингтоном найжорсткіших вимог. США відмовилися від пункту про 500 мільярдів потенційного доходу.

У FT вказують, що у найближчі тижні Зеленський може полетіти до Вашингтону, аби підписати угоду про копалини із президентом Трампом.

Безпосередньо сам Трамп заявляв, що зустріч з Зеленський, ймовірно, відбудеться вже цього або наступного тижня.