44-летний скептик НАТО Хегсет является, пожалуй, самым неожиданным выбором Трампа перед инаугурацией 20 января, и это решение уже вызвало резкую критику со стороны некоторых противников республиканца, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Как Трамп относится к Путину и Си: политолог оценила действия американского лидера

Трамп определился с главой Пентагона

Пит – это человек с характером, умный и настоящий патриот Америки. С Питом во главе, враги Америки должны знать – наша армия снова станет великой, а Америка никогда не сдастся,

– заявил Трамп, сообщая о выдвижении Хегсета на должность министра обороны.

В Пентагоне уже возникли опасения, что Трамп стремится вывести из армии офицеров и гражданских служащих, которых он считает нелояльными. В июне республиканец заявил на Fox News, что уволит генералов, которых он описал как "прокачанных" (тех, кто сосредоточен на расовой и социальной справедливости – 24 Канал). Хегсет может стать адвокатом таких увольнений. Так, он в свое время жестко высказывался в адрес Брауна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, спрашивая, получил бы он эту должность, если бы не был черным.

Что известно о Пите Хегсете и его отношении к войне в Украине

Хегсет является ветераном Национальной гвардии. Он служил в Афганистане, Ираке и на Кубе. По словам ведущего телеканала, он оставил армию в 2021 году, после того, как его отстранили из-за политических и религиозных взглядов, которых армия больше не желала поддерживать.

Хегсет также резко критиковал европейских союзников США.

Почему Америка, европейский 'номер экстренной помощи' последние сто лет, должна слушать самодовольные и бессильные нации, которые просят нас придерживаться устаревших и однобоких оборонных соглашений, которых они больше не выполняют?,

– писал он в своей книге "Война против воинов: за кулисами предательства тех, кто охраняет нашу свободу".

Пит обвинял страны Европы, что те мало тратят средств на оборону, сокращают свои армии и только "кричат на Америку, чтобы та помогла".

Кроме того, он указывал, что Китай побеждает США. Пекин, по его словам, имеет долгосрочную стратегию не только для региональной, но и для глобальной доминации.

Вторжение России в Украину в 2022 году он назвал "войной Путина за возвращение своих вещей".

Если Украина может защитить себя... прекрасно, но я не хочу, чтобы Америка вмешивалась, углубляясь в Европу и заставляя Путина чувствовать, что он на грани поражения,

– говорил Хегсет.

Корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш отмечает, что сейчас трудно сказать, как именно есть позиция Хегсета по Украине.

По словам журналиста, в феврале 2022 года через четыре дня после полномасштабного вторжения, тот заявил, что события в Украине важны, но "они блекнут по сравнению с преступностью на моих улицах, с либерализмом в моей культуре, с инфляцией в моих карманах".

Впоследствии, в первые недели вторжения, Хегсет называл Путина военным преступником, желающим восстановить СССР и выступавший за ускорение помощи Киеву.

Надо обеспечить Украину тем, что ей нужно, скорее, чем мы это делаем. Администрация Байдена не делает этого достаточно быстро, чтобы украинцы смогли свергнуть Путина и оттолкнуть его назад,

– сказал ведущий.

Позже Пит Хегсет в одном из интервью назвал "раздутым" мнение о том, что после Украины Россия может напасть на другие страны в Европе.

Ярыш указывает, что некоторые республиканцы в 2022 году критиковали Байдена за недостаточную помощь Украине, а в 2024 – слишком большие суммы для Киева, выступая против дополнительной помощи.

К слову, Трамп назначит Стивена Миллера заместителем главы Белого дома по вопросам политики.