Трамп выступает перед Конгрессом впервые с момента инаугурации: основные заявления президента США

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 марта, начал свое выступление перед Конгрессом. Это первое его обращение к Палате представителей и Сенату с момента его инаугурации.

Ранее Трамп анонсировал, что будет говорить об итогах своей работы и озвучит планы на следующие 4 года, среди вопросов – и война в Украине. Какие заявления президент США сделал перед Конгрессом, передает 24 Канал. Смотрите также Хаос, массовые увольнения и бойкот Маска: к чему привело создание Трампом DOGE в США Какие заявления сделал Трамп перед Конгрессом