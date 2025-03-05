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5 марта, 04:15
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Трамп выступает перед Конгрессом впервые с момента инаугурации: основные заявления президента США

София Рожик

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 марта, начал свое выступление перед Конгрессом. Это первое его обращение к Палате представителей и Сенату с момента его инаугурации.

Ранее Трамп анонсировал, что будет говорить об итогах своей работы и озвучит планы на следующие 4 года, среди вопросов – и война в Украине. Какие заявления президент США сделал перед Конгрессом, передает 24 Канал.

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Какие заявления сделал Трамп перед Конгрессом