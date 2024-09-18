"Были слишком милыми": Трамп сказал, что не хотел, чтобы Байден и Харрис звонили ему после покушения

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были "слишком милыми" во время разговоров с ним после вероятного покушения.

Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Мичигане 17 сентября. Об этом пишет The Hill.

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Трамп предпочел бы, чтобы Байден и Харрис не звонили ему после вероятного покушения

Трамп намекнул, что именно добрый тон разговора Харрис и Байдена усложнил нападки на них. Кандидат в президенты США также добавил, что не хотел, чтобы этот звонок состоялся.

"Он был так мил со мной вчера. В некотором смысле я хотел бы, чтобы звонок не был осуществлен, потому что я немного чувствую – он слишком добрый", – рассказал кандидат в президенты о своем разговоре с Байденом.

Также кандидат от Республиканской партии поделился впечатлением и от разговора со своей оппоненткой на выборах Харрис.

"То же самое с Камалой сегодня. Она не могла быть милее. Но дело в том, что мы должны иметь людей, которых уважает соперник", – считает он.