Таку заяву він зробив на передвиборчому мітингу в Мічигані 17 вересня. Про це пише The Hill.

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Трамп волів би, щоб Байден і Гарріс не дзвонили йому після ймовірного замаху

Трамп натякнув, що саме добрий тон розмови Гарріс і Байдена ускладнив нападки на них. Кандидат у президенти США також додав, що не хотів, аби цей дзвінок відбувся.

"Він був такий милий зі мною вчора. У певному сенсі я хотів би, щоб дзвінок не був здійснений, тому що я трохи відчуваю – він занадто добрий", – розповів кандидат в президенти про свою розмову з Байденом.

Також кандидат від Республіканської партії поділився враженням і від розмови зі своєю опоненткою на виборах Гарріс.

"Те саме з Камалою сьогодні. Вона не могла бути милішою. Але річ у тім, що ми повинні мати людей, яких поважає суперник", – вважає він.