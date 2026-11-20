Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы "по ошибке" запускал беспилотники и ракеты на территорию Польши. Так американский лидер объяснил попадание российских летательных аппаратов на территорию страны-члена НАТО.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, сообщает Clash Report.

Что Трамп сказал о российских дронах и ракетах в Польше?

Американский президент назвал попадание российских летательных аппаратов на территорию Польши ошибкой.

Путин по ошибке запустил дроны в Польшу и несколько небольших ракет,

– заявил американский лидер.

В то же время Трамп не уточнил, какие именно случаи он имел в виду и на чем основано его утверждение об ошибочном характере этих инцидентов.

Его слова прозвучали на фоне обеспокоенности в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими летательными аппаратами.

Что известно о падении российских ракет в Польше?

Как сообщал 24 Канал, 20 ноября на территории Польши упали две российские ракеты и один беспилотник. Инцидент совпал с военными учениями "Коалиции желающих", в которых принимают участие британские и другие европейские военные.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал инцидент провокацией со стороны России. Премьер-министр Дональд Туск также заявил, что падение российских воздушных объектов не похоже на случайность.