Трамп заявил, что США должны взять Сектор Газа под свой контроль, переселить палестинцев и частично

Президент Дональд Трамп заявил о планах США взять под свой контроль Сектор Газа. Он заговорил о переселении палестинцев и частичном сносе территории.

Он считает, что сектор Газа – "площадка под снос", потому что территория непригодна и опасна для жизни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американский президент считает, что после разминирования этой территории там можно создать экономическое развитие и обеспечить работой и жильем тысячи людей.