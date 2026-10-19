Мы многое дали Украине, а они нам ничего не дали, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оказали Украине значительную помощь. Но взамен якобы ничего не получили.

Об этом он заявил во время прямого эфира на канале NTD.

Какое заявление сделал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что США предоставили Украине сотни миллиардов долларов помощи, но ничего не получили взамен.

Мы многое дали Украине, а они нам ничего не дали. Мы предоставили сотни миллиардов долларов. Я передал Украине Javelin,

– сказал он.

Кроме того, во время этой беседы с журналистами 19 октября Трамп также заявил, что " Россия якобы ведет себя нормально по отношению к Украине " и почти ничего не делает.

В то же время Москва продолжает наносить удары по украинским городам, гражданским объектам и инфраструктуре. В частности, 19 октября российский дрон типа "Шахед" атаковал парк в Новой Водолаге в Харьковской области.

В результате удара погибли шесть человек, в том числе трое детей, еще 14 мирных жителей получили ранения. Самой младшей погибшей, Ангелине, было чуть больше года, а ее мама скончалась в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки призвал усилить украинскую ПВО и не ослаблять санкционное давление на Россию. Он также подчеркнул необходимость продолжения оборонной помощи Украине со стороны США и европейских партнеров.