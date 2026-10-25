"Будем вести бизнес с обеими": Трамп о планах США после войны в Украине

Американский лидер пытается привлечь не только россиян перспективой выгодного сотрудничества. Он уверяет, что США будут вести бизнес и с Украиной после войны. Такое заявление Трамп сделал во время беседы с журналистами, которую транслировал канал DRM News.

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Что сказал Трамп об отношениях с Украиной и Россией после войны?

Трамп сообщил о намерении США вести бизнес как с Украиной, так и с Россией после окончания войны.

Думаю, после завершения этой войны у нас будут деловые отношения как с Украиной, так и с Россией– сказал он.

Политик отметил, что рассматривает будущие экономические связи с обоими государствами как естественный шаг после установления мира.

В то же время он упомянул о соглашении с Украиной относительно природных ресурсов, стоимость которых может достигать триллиона долларов.

По словам Трампа, он согласился на такое соглашение, поскольку предыдущая администрация Джо Байдена предоставила Украине военное оборудование на 350 миллиардов долларов.

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Трамп добавил, что, по его мнению, вместо оказания помощи США могли бы попросить Европейский Союз оплатить эти расходы.

Напомним, что администрация США уже ведет переговоры с российской стороной о будущем экономическом сотрудничестве. Одна из главных тем – соглашение по "Лукойлу". Речь идет о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании стоимостью около 22 миллиардов долларов.

В ходе этих переговоров уже была достигнута печально известная дизельное соглашение. Речь идет о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Россия должна поставить более 300 тысяч тонн сразу, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн потом.

Теперь, по данным СМИ, на встречах делегаций двух стран обсуждается возможность ослабления ограничений, влияющих на экспорт российских удобрений.