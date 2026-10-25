"Будемо вести бізнес з обома": Трамп про плани США після війни в Україні

Прибутками від співпраці американський лідер намагається спокусити не лише росіян. Він запевняє, що і з Україною США вестимуть бізнес після війни. Таку заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами, яке транслював DRM News.

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Що сказав Трамп про відносини з Україною і Росією після війни?

Трамп повідомив про намір США вести бізнес і з Україною, і з Росією після закінчення війни.

Гадаю, після завершення цієї війни ми матимемо бізнес як з Україною, так і з Росією– сказав він.

Політик зазначив, що розглядає майбутні економічні зв'язки з обома державами як природний крок після встановлення миру.

Водночас він згадав про угоду з Україною щодо природних ресурсів, вартість яких може сягати трильйона доларів.

За словами Трампа, він погодився на таку угоду, оскільки попередня адміністрація Джо Байдена надала Україні військове обладнання на 350 мільярдів доларів.

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Трамп додав, що, на його думку, замість надання допомоги США могли попросити Європейський Союз оплатити ці витрати.

Нагадаємо, що адміністрація США вже веде переговори з російською стороною щодо майбутньої економічної співпраці. Одна з головних тем – угода щодо "Лукойлу". Ідеться про продаж закордонних активів російської нафтової компанії вартістю близько 22 мільярдів доларів.

У ході таких перемовин вже була досягнута сумнозвісна дизельна угода. Йдеться про постачання російського дизелю на американський і світовий ринки. Росія має поставити понад 300 тисяч тонн одразу, ще 500 тисяч тонн у листопаді та 1 мільйон тонн згодом.

Тепер, за даними ЗМІ, на зустрічах делегацій двох країн обговорюють можливість послаблення обмежень, які впливають на експорт російських добрив.