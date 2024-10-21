Комментарий по ситуации по просьбе СМИ дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает российская служба ВВС News.

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Как отреагировали на рассказ Трампа в Москве

В Кремле призвали следовать "информационной гигиене" по публикации того, что было в разговорах на высшем уровне. На фоне выборов, говорит Песков, звучат много "эмоциональных заявлений".

Конечно, сейчас звучит очень много горячих и эмоциональных заявлений в Соединенных Штатах в рамках избирательной кампании,

– говорит он.

В понедельник, 21 октября российские СМИ резко подхватили слова Дональда Трампа, которые он произнес в диалоге с журналистами еще 18 октября. Трамп общался с журналистами Wall Street Journal и сказал, что он, мол, угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия вторгнется в Украину.

Я сказал Путину: "Владимир, у нас прекрасные отношения". Я отлично с ним ладил, у него другой характер, я вам скажу, сильно отличается от других, я его очень хорошо знал. Я сказал: "Владимир, если вы пойдете на Украину, я ударю так сильно, что вы даже не поверите. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: "Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Он ответил: "Ни за что",

– цитирует ответ Трампа издание.