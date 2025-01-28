"Не соответствует военным стандартам": Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал ряд указов, которые предусматривают отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии. Они в частности вводят ограничения для трансгендерных военнослужащих.

По тексту указа, что подписал Трамп, выражение гендерной идентичности "не соответствует военным стандартам". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие ограничения в армии ввел Трамп

Трамп подписал ряд документов, отменяющих политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии США. Один из документов определяет, что гендерная идентичность, не совпадающая с полом при рождении, "не соответствует военным стандартам".

Согласно указу, в войсках также запрещается использование "вымышленных" местоимений. Но в указе ничего не сказано о дальнейшей службе трансгендерных военных или о возможных механизмах их увольнения.

Как уточняет CNN, указы Трампа предусматривают запрет на службу трансгендеров в армии США, сокращение финансирования военных программ DEI и восстановление на службе тех, кого ранее уволили из-за отказа от вакцинации против COVID-19.

Новый министр обороны США Пит Гегсет, комментируя эти изменения, отметил, что приоритетом станет полная ликвидация DEI в военных структурах.

Кроме того, один из подписанных указов требует, чтобы в военных академиях рассказывали, что "Америка и ее основополагающие документы остаются самой мощной силой добра в истории человечества".

Какие последствия будет иметь такая политика Трампа в отношении армии

Правозащитники бьют тревогу из-за таких резких указов нового президента США. Документы, которые подписывает Трамп, считают незаконными.

Президент Трамп четко дал понять, что ключевым приоритетом для его администрации является возвращение трансгендерных людей обратно в чулан и вообще из общественной жизни,

– заявил ранее в понедельник Джошуа Блок из Американского союза защиты гражданских свобод.

Правозащитные организации утверждают, что в 1,3-миллионной армии США около 15 000 трансгендеров. Хотя официальные лица говорят, что их всего несколько тысяч. Их дальнейшая судьба в армии пока неизвестна.

Ранее, во время своего первого президентского срока, Трамп объявлял намерение запретить трансгендерам служить в армии, но на практике лишь прекратил набор новых рекрутов, позволив действующим военнослужащим оставаться. Тогда Трамп назвал это "расстройствами", которые стоят "огромных медицинских расходов". Это решение было отменено Джо Байденом в 2021 году.