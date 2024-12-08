Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бейкон, объяснив, как Трамп может сломать волю Путина и заставить его пойти на переговоры. Больше деталей – читайте далее в материале.

Важно Время действовать, – Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переговорам

Заинтересован ли Трамп в победе Украины

Верите ли вы, что Дональд Трамп способен положить конец этой войне после своей инаугурации?

Я действительно не знаю. Я знаю, что в интересах национальной безопасности США, чтобы Украина оставалась независимой. Мы должны противостоять России, которая вторглась к невинному соседу. Я считаю, что президент Трамп сказал, что если Владимир Путин не согласится прекратить огонь, то он пришлет в Украину гораздо больше оружия, чем было поставлено ранее. Так он дает Путину понять, что это ему нужно заключить соглашение, иначе будет еще хуже.

Также я сказал бы, что Кит Келлог – очень хороший парень. Он один из лучших лидеров, которых мы могли бы назначить в этой ситуации (на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России – 24 Канал). Это дает мне уверенность в том, что президент Трамп искренне хочет помочь Украине.

Я всегда хотел, чтобы он был более четким и имел ясность относительно виновных в этой войне. Виноват в войне Путин, это однозначно. И никто, кроме него. Это вторжение Путина. Все россияне от его имени совершают военные преступления против украинцев, а США здесь играет ведущую роль, чтобы помочь Украине победить.

Как Трамп заставит Путина пойти на переговоры

Как Дональд Трамп может заставить Путина согласиться на переговоры, если Кремль откажется от любой возможности прекращения огня? Считаете ли вы, что у Трампа достаточно рычагов влияния на Путина, чтобы заставить его закончить эту войну на подходящих условиях для Украины?

Без сомнения у Путина есть своя воля и нам придется сломать ее, предоставив Украине много высокотехнологичного оружия. Стоит также накладывать санкции на российскую экономику. Я думаю, мы должны конфисковывать их активы, которые есть в Европе и США. Нам нужно остановить экспорт российских энергоносителей. А это означает, что США должны производить больше энергии.

Все это вместе поможет сломать волю Путина. И это то, что мы должны сломать. Мы должны делать все это прямо сейчас. США не должны ждать, пока президент Трамп придет к власти. Как по мне, президент Джо Байден сделал слишком мало и слишком поздно в этой борьбе. Это создало тупик и привело к тому, что слишком много украинцев потеряли свои жизни.

Я считаю, что мы должны рассматривать все инструменты давления на Путина и делать все, чтобы сломать волю российского диктатора.

Есть ли вероятность того, что Дональд Трамп отменит решение Байдена относительно ударов по России? Или он может использовать это решение, чтобы оказать еще большее давление на Путина?

Да, я согласен со снятием ограничения президентом Байденом. Он должен был сделать это еще год назад. Опять слишком поздно, но он все же сделал это. Надеюсь, что президент Трамп не снимет и не отменит это решение, которое позволяет Украине бить по военным целям, расположенным в России.

Например, с российских аэродромов наносят удары по украинским городам. Мы должны бомбить эти аэродромы или позволять Украине это делать. Это дает Трампу больше рычагов влияния на переговорах и нужно Украине для самообороны.

Может ли Трамп принудить Украину к невыгодной сделке с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа о серьезной угрозе для Соединенных Штатов, если Украину подтолкнут к плохой мирной сделке с Россией. Каковы риски этого?

Мы не должны принуждать Украину к плохой сделке. Я – республиканец, и есть другие конгрессмены в Палате представителей, которые будут выражать свое мнение, но я точно буду защищать Украину. Мы хотим независимую, суверенную Украину, которая стремится к демократии, свободным рынкам и верховенству права, поэтому я так уважаю украинский народ.

Украинцы пытаются начать новый, другой путь, отличающийся от того, которым идет Россия и считает это неприемлемым. Россияне хотят заставить Украину быть частью России, а Украина хочет быть частью Запада. Думаю, что это очень благородное желание. США должны его поддержать, поэтому также нельзя заставлять Украину пойти на плохую сделку.

Это была бы приемлемая для меня позиция президента Трампа. Я не буду гадать, у меня здесь нет хрустального шара, но это правильно – заставить Путина вести переговоры, преследуя его экономически, военно, с оружием, присланным Украине. Надо перекрыть его торговлю настолько, насколько мы можем, конфисковать его активы и сделать продолжение войны слишком болезненным для него.



Дональд Трамп / Getty Images

Согласует ли Конгресс избранников Трампа на должности в Белом доме

Ожидаете ли вы, что Конгресс США будет влиять на внешнюю политику Трампа и в отношении Украины?

Президентом был избран Трамп. Он в значительной степени контролирует внешнюю политику, но Конгресс здесь играет свою роль. У нас есть голосование, и если президент не будет иметь поддержки со стороны Конгресса по этим решениям, то он изменит позицию.

Трамп говорит правильные вещи, поэтому будет пытаться добиться такого решения, чтобы это понравилось президенту Зеленскому и Украине. Вот что я слышу. Посмотрим, как это будет развиваться.

Генерал Келлог является главным человеком, которого будет слушать президент Трамп. Это также является хорошим знаком, он умный парень. Я думаю, что он очень хорошо поддерживает украинскую позицию. Он знает, что Россия – плохой актер. Путин – плохой актер. И поэтому у нас здесь есть правильный человек, который поможет с этими переговорами.

Как вы оцениваете позицию по Украине Пита Гегсета, который должен стать следующим министром обороны США, а также Майкла Уолтца, будущего советника президента Трампа по национальной безопасности?

Думаю, что Майкл Уолтц на ранних этапах очень поддерживал предоставление Украине оружия. Недавно он немного изменил позицию. Однако его последнее заявление заключалось в том, что, если Россия не прекратит эту войну, мы должны принять очень жесткие экономические санкции и прекратить экспорт российских энергоносителей.

Эти недавние комментарии Майкла Уолтца являются перспективными. Они сделаны в поддержку Украины. Не думаю, что он поддерживал политику Байдена делать слишком мало слишком поздно, поэтому он критически относился к некоторым вещам, которые делал президент Байден. Он обязательно будет в Белом доме и будет иметь там определенное влияние.

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Еще неизвестно, получит ли Пит Гегсет поддержку Сената. Думаю, что это будет сложно для него. С нетерпением жду услышать, что он скажет на слушаниях в Сенате. Надеюсь, что он будет очень благосклонным к Украине на этих слушаниях.

Ожидаете ли вы, что Сенат США утвердит эти кандидатуры на должности министра обороны США и главы Государственного департамента?

Я считаю, что Сенат поддержит большинство кандидатур. Например, сенатор Марко Рубио будет государственным секретарем: вероятно, его утвердят достаточно легко. Я верю в это.

У нас будет легкий процесс утверждения посла в ООН, а вот на Пита Гегсета ждет сложное слушание в Сенате. Впрочем, если он хорошо покажет себя на слушаниях и сможет убедить сенаторов в том, что он способен и готов возглавить Министерство обороны, то он получит эту должность. Посмотрим, однако ему предстоят трудные слушания в Сенате.

Чем для мира может обернуться проигрыш Украины

Президент Джо Байден просит Конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов на поддержку Украины в следующем году. Белый дом передал эту просьбу в Конгресс. Проголосовали бы вы за такую просьбу Байдена? И поддерживают ли это республиканцы в Палате представителей?

Хотелось бы увидеть детали этого запроса, но я за. Надо помочь Украине победить. Для нашей национальной безопасности важно, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. И ради народа Украины я поддерживаю это.

По моему мнению, это моральный долг – помогать кому-то, кто подвергается вторжению Путина, который совершает военные преступления. Он бомбит украинские города и украинскую энергетику. США должны противостоять этому и помогать стране, которая подвергается нападению. Поэтому я за поддержку Украины.

Если Украина проиграет, то я считаю, что соседние страны также подвергнутся вторжению. Думаю, Грузия будет в зоне риска, возможно, страны Балтии. Весь мир наблюдает, как мы с этим справимся. Если мы не противостоим Путину, то что Китай будет делать с Тайванем? И я считаю, что Иран посмотрел на это и подумал: "Хорошо, мы можем воспользоваться двусмысленностью США и напасть на Израиль".

Так что это не только об Украине. Хотя это очень важно для нее и я это поддерживаю. Весь мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Если мы не будем делать правильные вещи, это может стать опасным вызовом для мира.

О "плане Б" Трампа в отношении Путина

Есть много дискуссий о возможности "плана Б" у Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Итак, если Путин отклонит любое мирное предложение Трампа, то что произойдет дальше? Есть ли запасной сценарий у команды нового президента?

Я не работаю в его команде, поэтому действительно не знаю. Однако мы слышали, что если Путин серьезно не подойдет к завершению войны, тогда Трамп удвоит поставки оружия для Украины, экономические санкции против России и попытается прекратить торговлю Кремля.

Если мы сможем увеличить добычу природного газа в Америке и снизить цены на газ, это серьезно повлияет на военные возможности России. Рубль уже падает. Россияне пытаются это остановить. Российская экономика на грани краха, Соединенные Штаты должны подтолкнуть ее к этому.

Нужно вызвать такой эффект, который чувствовал бы каждый россиянин из-за войны с Украиной. Я считаю, что президент Трамп усилит поддержку Украины, если Россия не прекратит войну.

Означает ли это, что Россия не может выдержать такие боевые действия еще год или два?

Российский менталитет отличается от мышления большинства стран Запада. Они уже понесли 730 тысяч потерь. Российское руководство не заботится о людях. Им все равно, сколько бросить в "мясорубку".

А что мы готовы сделать для наших людей? Мы верим в защиту наших граждан. Украина борется за свою жизнь, свою культуру, язык, историю, мы это видим. Но я боюсь, что война на истощение не идет ей на пользу. Вот почему мы должны сделать все, чтобы закончить войну как можно быстрее.

Путин проигрывает в Сирии и теряет влияние в Грузии

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке? Создается впечатление, что Владимир Путин теряет свои позиции в Сирии, тем временем в Грузии происходят протесты против пророссийской грузинской власти. Какова ваша реакция на это?

А кто хочет быть в союзе с Путиным? Одни головорезы – Башар Асад, аятолла Хаменеи, президент Китая Си Цзиньпин, Ким Чен Ын из Северной Кореи. Все они – это люди, которых вы не хотели бы иметь в своем кругу друзей или родственников. Вот с кем сотрудничает и дружит Путин. Вот с кем он является союзником.

Путин несет определенные потери. Это удар по репутации и сфере его влияния. Не исключено, что ему, возможно, придется вывести все свои войска из Сирии. Люди, которые выигрывают борьбу в Сирии, сами по себе не такие уж и хорошие. Это исламские экстремисты, и я не думаю, что они будут союзниками Соединенных Штатов, Израиля или Украины. Но приятно видеть, что Асад терпит крах. Он пожертвовал большим процентом сирийского населения в этой борьбе только ради того, чтобы сохранить свою власть. Его давно должно было бы не быть.

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И то, что вы видите в Грузии, – это такие люди, как украинцы, которые не хотят, чтобы над ними доминировал Кремль. Они хотят демократии, свободных рынков, верховенства права. Они хотят быть в союзе с Западом, где люди имеют достоинство и к ним относятся как к ценным личностям, поэтому они оказывают сопротивление этой власти. Они не хотят быть частью российской сферы влияния. И я их не обвиняю: а кто бы хотел быть частью этого?

Какой будет политика Трампа в отношении Ирана, Китая и КНДР

Чего вы ожидаете от Дональда Трампа в его политике в отношении Ирана, Китая и Северной Кореи?

Думаю, что политика Трампа по Ирану, когда он был президентом четыре года назад, была очень четкой. Он оказывал максимальное давление на Иран. Тогда экономика страны была в ужасном состоянии. Трамп давил на руководство Ирана, заблокировал большую часть его экспорта и изолировал его экономически и дипломатически. А потом пришел президент Байден и снял все это, что, по моему мнению, было неправильным.

Когда вы снимаете давление с Ирана, позволяете ему торговать, эти деньги идут террористам. Средства пошли на "Хезболлу", ХАМАС и хуситов в Йемене. И я считаю, что поведение нынешнего президента способствовало или сделало возможным то, что произошло на Ближнем Востоке, в частности с ужасным нападением ХАМАС 7 октября 2023 года и нападениями "Хезболлы" на Израиль. Это говорит мне о том, что они не боятся США и мы потеряли сдерживание. Я верю, что Трамп восстановит сдерживание, когда говорится об Иране.

Насчет Ким Чен Ына я не уверен. Вы знаете, есть не так много простых ответов, потому что Северная Корея уже сильно экономически изолирована. Единственным их спасательным кругом являются Россия и Китай. Я не знаю точно, какой именно вызов Трамп бросит Ким Чен Ыну, но мы должны осознать, что он еще один диктатор. Народ Северной Кореи страдает под этим правлением.

О вероятности новых торговых войн

Что вы думаете о возможности новой торговой войны между Соединенными Штатами, Китаем и другими ключевыми экономиками мира?

Я не заинтересован в торговой войне. Я верю в свободную торговлю, но это должна быть справедливая торговля. Так, мы знаем, что Китай не является страной со справедливой торговлей, он имеет очень хищническую торговую практику. Правительство субсидирует значительную часть китайской промышленности, что подрывает интересы американских компаний, потому что они не могут конкурировать, когда конкуренты финансируются правительством.

Поэтому мы должны построить механизм справедливой торговли, когда говорится о Китае, потому что то, что сейчас происходит, не является справедливым. Но я не заинтересован в торговой борьбе с Европой, Мексикой и Китаем. Не думаю, что Америке это выгодно.

Я знаю, что президент также смотрит на Мексику, потому что у нас было 300 тысяч человек, а сейчас около миллиона, которые ежегодно нелегально пересекают границу. Это неприемлемо для нашей страны. Мексика должна больше способствовать решению вопроса южной границы США.