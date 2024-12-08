Про це у розмові з 24 Каналом зауважив конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон, пояснивши, як Трамп може зламати волю Путіна та примусити його піти на переговори. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Важливо Час діяти, – Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні та перемовин

Чи зацікавлений Трамп у перемозі України

Чи вірите ви, що Дональд Трамп здатний покласти край цій війні після своєї інавгурації?

Я справді не знаю. Я знаю, що в інтересах національної безпеки США, щоб Україна залишалася незалежною. Ми повинні протистояти Росії, яка вдерлася до невинного сусіда. Я вважаю, що президент Трамп сказав, що якщо Владімір Путін не погодиться припинити вогонь, то він надішле в Україну набагато більше зброї, ніж було поставлено раніше. Так він дає Путіну зрозуміти, що це йому потрібно укласти угоду, інакше буде ще гірше.

Також я сказав би, що Кіт Келлог – дуже хороший хлопець. Він один із найкращих лідерів, яких ми могли б призначити в цій ситуації (на посаду спецпредставника США з питань України та Росії – 24 Канал). Тож це дає мені впевненість у тому, що президент Трамп щиро хоче допомогти Україні.

Я завжди хотів, щоб він був чіткішим і мав ясність щодо винних у цій війні. Винен у війні Путін, це однозначно. І ніхто, крім нього. Це вторгнення Путіна. Усі росіяни від його імені вчиняють воєнні злочини проти українців, а США тут відіграє провідну роль, щоб допомогти Україні перемогти.

Як Трамп примусить Путіна піти на перемовини

Як Дональд Трамп може змусити Путіна погодитися на переговори, якщо Кремль відмовиться від будь-якої можливості припинення вогню? Чи вважаєте ви, що у Трампа достатньо важелів впливу на Путіна, щоб змусити його закінчити цю війну на відповідних умовах для України?

Без сумніву у Путіна є своя воля і нам доведеться зламати її, надавши Україні багато високотехнологічної зброї. Варто також накладати санкції на російську економіку. Я думаю, ми повинні конфісковувати їхні активи, які є в Європі та США. Нам потрібно зупинити експорт російських енергоносіїв. А це означає, що США повинні виробляти більше енергії.

Усе це разом допоможе зламати волю Путіна. І це те, що ми повинні зламати. Ми повинні робити все це прямо зараз. США не повинні чекати, поки президент Трамп прийде до влади. Як на мене, президент Джо Байден зробив занадто мало і занадто пізно в цій боротьбі. Це спричинило глухий кут і призвело до того, що занадто багато українців втратили свої життя.

Я вважаю, що ми повинні розглядати всі інструменти тиску на Путіна, та робити все, аби зламати волю російського диктатора.

Чи є ймовірність того, що Дональд Трамп скасує рішення Байдена щодо ударів по Росії? Чи він може використати це рішення, щоб чинити ще більший тиск на Путіна?

Так, я згоден зі зняттям обмеження президентом Байденом. Він мав зробити це ще рік тому. Знову занадто пізно, але він все ж таки зробив це. Сподіваюся, що президент Трамп не зніме і не скасує це рішення, яке дозволяє Україні бити по військових цілях, які розташовані в Росії.

Наприклад, з російських аеродромів завдають ударів по українських містах. Ми повинні бомбити ці аеродроми або дозволяти Україні це робити. Це дає Трампу більше важелів впливу на переговорах і потрібне Україні для самооборони.

Чи може Трамп змусити Україну до невигідної угоди з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа про серйозну загрозу для Сполучених Штатів, якщо Україну підштовхнуть до поганої мирної угоди з Росією. Які ризики цього?

Ми не повинні примушувати Україну до поганої угоди. Я – республіканець, але є інші конгресмени в Палаті представників, які висловлюватимуть свою думку, але я точно захищатиму Україну. Ми хочемо незалежну, суверенну Україну, яка прагне демократії, вільних ринків та верховенства права, тому я так поважаю український народ.

Українці намагаються розпочати новий, інший шлях, який відрізняється від того, яким йде Росія і вважає це неприйнятним. Росіяни хочуть змусити Україну бути частиною Росії, а Україна хоче бути частиною Заходу. Думаю, що це дуже благородне бажання. США повинні його підтримати, тому також не можна змушувати Україну піти на погану угоду.

Це була б прийнятна для мене позиція президента Трампа. Я не гадатиму, у мене тут немає кришталевої кулі, але це правильно змусити Путіна вести переговори, переслідуючи його економічно, військово, зі зброєю, надісланою Україні. Треба перекрити його торгівлю настільки, наскільки ми можемо, конфіскувати його активи та зробити продовження війни надто болючим для нього.



Дональд Трамп / Getty Images

Чи погодить Конгрес обранців Трампа на посади в Білому домі

Чи очікуєте ви, що Конгрес США впливатиме на зовнішню політику Трампа і щодо України?

Президентом було обрано Трампа. Він значною мірою контролює зовнішню політику, але Конгрес тут відіграє свою роль. У нас є голосування, якщо президент не матиме підтримки з боку Конгресу щодо цих рішень, то він змінить позицію.

Трамп говорить правильні речі, тому намагатиметься домогтися такого рішення, щоб це сподобалося президенту Зеленському та Україні. Ось що я чую. Подивимося, як це буде розвиватися.

Генерал Келлог є головною людиною, яку слухатиме президент Трамп. Це також є хорошим знаком, він розумний хлопець. Я думаю, що він дуже добре підтримує українську позицію. Він знає, що Росія – поганий актор. Путін – поганий актор. І тому у нас тут є правильна людина, яка допоможе з цими переговорами.

Як ви оцінюєте позицію щодо України Піта Гегсета, який має стати наступним міністром оборони США, а також Майкла Волца, майбутнього радника президента Трампа з національної безпеки?

Думаю, що Майкл Волц на ранніх етапах дуже підтримував надання Україні зброї. Нещодавно він трішки змінив позицію. Однак його остання заява полягала в тому, якщо Росія не припинить цю війну, ми повинні вжити дуже жорстких економічних санкцій і припинити експорт російських енергоносіїв.

Ці нещодавні коментарі Майкла Волца є перспективними. Вони за підтримку України. Не думаю, що він підтримував політику Байдена робити занадто мало занадто пізно, тому він критично ставився до деяких речей, які робив президент Байден. Він обов'язково буде в Білому домі та матиме там певний вплив.

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Ще невідомо, чи отримає Піт Гегсет підтримку Сенату. Думаю, що це буде складно для нього. З нетерпінням чекаю почути, що він скаже на слуханнях у Сенаті. Сподіваюся, що він вийде дуже прихильним до України на цих слуханнях.

Чи очікуєте ви, що Сенат США затвердить ці кандидатури на посади міністра оборони США та голови Державного департаменту?

Я вважаю, що Сенат підтримає більшість кандидатур. Наприклад, сенатор Марко Рубіо буде державним секретарем, ймовірно, його затвердять досить легко. Я вірю в це.

У нас буде легкий процес затвердження посла в ООН, а от на Піта Гегсета чекає складне слухання у Сенаті. Утім, якщо він добре покаже себе на слуханнях і зможе переконати сенаторів у тому, що він здатний і готовий очолити міністерство оборони, то він отримає цю посаду. Побачимо, проте на нього чекають важкі слухання в Сенаті.

Чим для світу може обернутися програш України

Президент Джо Байден просить Конгрес виділити ще 24 мільярди доларів на підтримку України наступного року. Білий дім передав це прохання до Конгресу. Чи проголосували б ви за таке прохання Байдена? І чи підтримують це республіканці в Палаті представників?

Хотілося б побачити деталі цього запиту, але я за. Треба допомогти Україні перемогти. Для нашої національної безпеки важливо, щоб Україна перемогла, а Росія програла. І заради народу України я підтримую це.

На мою думку, це моральний обов'язок допомагати комусь, хто зазнає вторгнення Путіна, де він вчиняє воєнні злочини. Він бомбардує українські міста та українську енергетику. США повинні протистояти цьому і допомагати країні, яка зазнає нападу. Тож я за підтримку України.

Якщо Україна програє, то я вважаю що сусідні країни також зазнають вторгнення. Думаю, Грузія буде в зоні ризику, можливо, країни Балтії. Увесь світ спостерігає, як ми з цим впораємося. Якщо ми не протистоїмо Путіну, то що Китай робитиме з Тайванем? І, я вважаю, що Іран подивився на це і подумав: "Добре, ми можемо скористатися двозначністю США й напасти на Ізраїль".

Отже, це не тільки про Україну. Хоча це дуже важливо для неї і я це підтримую. Увесь світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Якщо ми не будемо робити правильні речі, це може стати небезпечним викликом для світу.

Про "план Б" Трампа щодо Путіна

Є багато дискусій про можливість "плану Б" у Дональда Трампа щодо Владіміра Путіна. Отже, якщо Путін відхилить будь-яку мирну пропозицію Трампа, то що станеться далі? Чи є запасний сценарій у команди нового президента?

Я не працюю в його команді, тому справді не знаю. Однак, ми чули, що якщо Путін серйозно не підійде до завершення війни, тоді Трамп подвоїть постачання зброї для України, економічні санкції проти Росії і спробує припинити торгівлю Кремля.

Якщо ми зможемо збільшити видобуток природного газу в Америці й знизити ціни на газ, – це серйозно вплине на військові можливості Росії. Рубль вже падає. Росіяни намагаються це зупинити. Російська економіка на межі краху, Сполучені Штати мають підштовхнути її до цього.

Потрібно спричинити такий ефект, який відчував би кожен росіянин через війну з Україною. Я вважаю, що президент Трамп посилить підтримку України, якщо Росія не припинить війну.

Чи означає це, що Росія не може витримати такі бойові дії ще рік чи два?

Російський менталітет відрізняється від мислення більшості країн Заходу. Вони вже зазнали 730 тисяч втрат. Російське керівництво не дбає про людей. Їм все одно, скількох кинути в "м'ясорубку".

А що ми готові зробити для наших людей? Ми віримо в захист наших громадян. Україна бореться за своє життя, свою культуру, мову, історію, ми це бачимо. Але я боюся, що війна на виснаження не йде їй на користь. Ось чому ми повинні зробити все, щоб закінчити війну якнайшвидше.

Путін програє в Сирії та втрачає вплив у Грузії

Як ви оцінюєте нинішню ситуацію на Близькому Сході? Складається враження, що Владімір Путін втрачає свої позиції в Сирії, тим часом у Грузії відбуваються протести проти проросійської грузинської влади. Яка ваша реакція на це?

А хто хоче бути в союзі з Путіним? Одні головорізи – Башар Асад, Аятола Хаменеї, президент Китаю Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин з Північної Кореї. Усі вони – це люди, яких ви не хотіли б мати у своєму колі друзів чи родичів. Ось з ким співпрацює і товаришує Путін. Ось з ким він є союзником.

Путін зазнає певних втрат. Це удар по репутації та сфері його впливу. Не виключено, що йому, можливо, доведеться вивезти всі свої війська з Сирії. Люди, які виграють боротьбу в Сирії, самі по собі не такі вже й хороші. Це ісламські екстремісти і я не думаю, що вони будуть союзниками Сполучених Штатів, Ізраїлю чи України. Але приємно бачити, що Асад зазнає краху. Він пожертвував великим відсотком сирійського населення в цій боротьбі лише заради того, щоб зберегти свою владу. Його давно мало б не бути.

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І те, що ви бачите в Грузії, це такі люди як українці, які не хочуть, щоб над ними домінував Кремль. Вони хочуть демократії, вільних ринків, верховенства права. Вони хочуть бути в союзі із Заходом, де люди мають гідність і до них ставляться як до цінних особистостей, тому вони чинять спротив цій владі. Вони не хочуть бути частиною російської сфери впливу. І я їх не звинувачую, а хто б хотів бути частиною цього?

Якою буде політика Трампа щодо Ірану, Китаю та КНДР

Чого ви очікуєте від Дональда Трампа в його політиці щодо Ірану, Китаю та Північної Кореї?

Думаю, що політика Трампа щодо Ірану, коли він був президентом чотири роки тому, була дуже чіткою. Він чинив максимальний тиск на Іран. Тоді їхня економіка була в жахливому стані. Він тиснув на керівництво Ірану, заблокував більшу частину їхнього експорту та ізолював його економічно й дипломатично. А потім прийшов президент Байден і зняв все це, що, на мою думку, було неправильним.

Коли ви знімаєте тиск з Ірану, дозволяєте йому торгувати, ці гроші йдуть терористам. Кошти пішли до "Хезболли", ХАМАС та хуситів у Ємені. І я вважаю, що поведінка нинішнього президента сприяла або уможливила те, що сталося на Близькому Сході, зокрема, жахливий напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року й напади "Хезболли" на Ізраїль. Це говорить мені про те, що вони не бояться США, і ми втратили стримування. Я вірю, що Трамп відновить стримування, коли мовиться про Іран.

Щодо Кім Чен Ина я не впевнений. Ви знаєте, є не так багато простих відповідей, тому що Північна Корея вже сильно економічно ізольована. Єдиним їхнім "рятівним колом" є Росія та Китай. Я не впевнений, який саме виклик Трамп кине Кім Чен Ину, але ми повинні усвідомити, що він ще один диктатор. Народ Північної Кореї страждає під цим правлінням.

Про ймовірність нових торгівельних війн

Що ви думаєте про можливість нової торгівельної війни між Сполученими Штатами, Китаєм та іншими ключовими економіками світу?

Я не зацікавлений у торгівельній війні. Я вірю у вільну торгівлю, але це має бути справедлива торгівля. Так, ми знаємо, що Китай не є країною зі справедливою торгівлею, він має дуже хижацьку торгівельну практику. Уряд субсидує значну частину їхньої промисловості, що підриває інтереси американських компаній, тому що вони не можуть конкурувати, коли їхні конкуренти фінансуються урядом.

Тому ми повинні побудувати механізм справедливої торгівлі, коли мовиться про Китай, бо те, що зараз відбувається, не є справедливим. Але я не зацікавлений у торгівельній боротьбі з Європою, Мексикою та Китаєм. Не думаю, що Америці це вигідно.

Я знаю, що президент також дивиться на Мексику, тому що у нас було 300 тисяч людей, а зараз близько мільйона, які щороку нелегально перетинають кордон. Це неприйнятно для нашої країни. Мексика повинна більше сприяти розв'язанню питання південного кордону США.