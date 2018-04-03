Трамп "дал пинка" Путину: New York Post показал забавную карикатуру
Известная американская газета New York Post поместила на обложке одного из своих мартовских выпусков карикатуру, на которой президент США Дональд Трамп "дает пинка" российскому коллеге Владимиру Путину.
Соответствующее фото было опубликовано на сайте издания.
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Отметим, карикатура появилась на обложке американской газеты в номере за 27 марта.
Иллюстрация и главная статья выпуска была посвящена выдворению 60 российских дипломатов из США и закрытию Генконсульства РФ в Сиэтле.
Карикатура на Трампа и Путина на обложке New York Post
Источник: 24 Канал
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