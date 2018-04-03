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Трамп "дал пинка" Путину: New York Post показал забавную карикатуру

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Трампа и Путина изобразили в остроумной карикатуре
Трампа и Путина изобразили в остроумной карикатуре / Фото из открытых источников

Известная американская газета New York Post поместила на обложке одного из своих мартовских выпусков карикатуру, на которой президент США Дональд Трамп "дает пинка" российскому коллеге Владимиру Путину.

Соответствующее фото было опубликовано на сайте издания.

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Отметим, карикатура появилась на обложке американской газеты в номере за 27 марта.

Иллюстрация и главная статья выпуска была посвящена выдворению 60 российских дипломатов из США и закрытию Генконсульства РФ в Сиэтле.


Карикатура на Трампа и Путина на обложке New York Post

Теги: Новости политики Новости России Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Курьезные новости Высылка российских дипломатов Карикатура
Источник: 24 Канал
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