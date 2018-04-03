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Трамп "дав копняка" Путіну: New York Post показав кумедну карикатуру

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Трампа і Путіна зобразили у дотепній карикатурі
Трампа і Путіна зобразили у дотепній карикатурі / Фото з відкритих джерел

Відома американська газета New York Post помістила на обкладині одного зі своїх березневих випусків карикатуру, на якій президент США Дональд Трамп "дає копняка" російському колезі Володимиру Путіну.

Відповідне фото було опубліковане на сайті видання.

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Зазначимо, карикатура з'явилась на обкладинці американської газети у номері за 27 березня.

Ілюстрація і головна стаття випуску була присвячена видворенню 60 російських дипломатів зі США і закриттю Генконсульства РФ у Сіетлі.


Карикатура на Трампа і Путіна на обкладинці New York Post

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Курйозні новини Карикатура Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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