Трамп "дав копняка" Путіну: New York Post показав кумедну карикатуру

Відома американська газета New York Post помістила на обкладині одного зі своїх березневих випусків карикатуру, на якій президент США Дональд Трамп "дає копняка" російському колезі Володимиру Путіну.

Відповідне фото було опубліковане на сайті видання.

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Зазначимо, карикатура з'явилась на обкладинці американської газети у номері за 27 березня.

Ілюстрація і головна стаття випуску була присвячена видворенню 60 російських дипломатів зі США і закриттю Генконсульства РФ у Сіетлі.



Карикатура на Трампа і Путіна на обкладинці New York Post