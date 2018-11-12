Трамп хочет лишить помощи пострадавшим от урагана Пуэрто-Рико, – BBC

Белый дом сообщил членам Конгресса о том, что президент США Дональд Трамп не желает выделять островному государству Пуэрто-Рико, пострадавшему от разрушительных ураганов, дополнительную финансовую помощь кроме той, что уже была предоставлена.

Об этом сообщило издание BBC.

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Отмечается, что администрация Трампа считает нужным исключить Пуэрто-Рико из законопроекта, предусматривающего выделение финансирования на ликвидацию последствий ураганов ряда штатов и территорий США, включая Флориду, Техас и Луизиану, которые в последние месяцы стали жертвами стихии.

Власти подчеркивают, что Пуэрто-Рико до сих пор не потратил предоставленные средства, выделенные ранее как помощь на восстановление после разрушительных ураганов "Мария" и "Ирма" разгулявшихся в 2017 году. В связи с этим в Белом доме настаивают, что в дополнительной помощи нет необходимости. Кроме того, Трамп считает, что власти Пуэрто-Рико в любом случае якобы не смогут распорядиться ею должным образом.

Трамп ранее уже критиковал власти Пуэрто-Рико за то, что те, по его мнению, неумело распоряжаются деньгами, выделенными островном государстве из федерального бюджета США.

Шторм "Мария" образовался в Атлантическом океане 18 сентября. Ему сразу присвоили категорию урагана, скорость ветра составляла 130 км/ч.

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19 сентября "Марии" присвоили 5 категорию, скорость ветра возросла до 260 км/ч. Вечером в понедельник ураган достиг островов Доминика и Мартиника и нанес там серьезных разрушений. Далее "Мария" движется в сторону Пуэрто-Рико.

В Пуэрто-Рико после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. В результате урагана пострадали до 2975 человек. Ураган "Ирма", обрушившегося на остров за две недели до "Марии", привел к гибели лишь несколько человек, однако вызвал серьезные разрушения.