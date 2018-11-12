Трамп хоче позбавити допомоги потерпіле від ураганів Пуерто-Ріко, – BBC

Білий дім повідомив членів Конгресу про те, що президент США Дональд Трамп не бажає виділяти острівній державі Пуерто-Ріко, яка постраждала від руйнівних ураганів, додаткову фінансову допомогу крім тієї, що вже була надана.

Про це повідомило видання BBC.

Читайте також: Пожежі у Каліфорнії визнані найбільш смертельними за останні 85 років

Зазначається, що адміністрація Трампа вважає за потрібне виключити Пуерто-Ріко з законопроекту, що передбачає виділення фінансування на ліквідацію наслідків ураганів низки штатів і територій США, включно з Флоридою, Техасом та Луїзіаною, які в останні місяці стали жертвами стихії.

Влада наголошує, що Пуерто-Ріко до сих пір не витратило надані кошти, виділені раніше як допомога на відновлення після руйнівних ураганів "Марія" та "Ірма", що розгулялися у 2017 році. У зв'язку з цим в Білому домі наполягають, що у додатковій допомозі нема потреби. Крім того, Трамп вважає, що влада Пуерто-Ріко в будь-якому випадку нібито не зможе розпорядитися нею належним чином.

Трамп раніше вже критикував владу Пуерто-Ріко за те, що ті, на його думку, невміло розпоряджаються грошима, виділеними острівній державі з федерального бюджету США.

Шторм "Марія" утворився в Атлантичному океані 18 вересня. Йому одразу присвоїли категорію урагану, швидкість вітру складала 130 км/год.

Читайте також: Закарпаття незабаром може сколихнути сильний землетрус

19 вересня "Марії" присвоїли 5 категорію, швидкість вітру зросла до 260 км/год. Увечері в понеділок ураган досягнув островів Домініка та Мартиніка і завдав там серйозних руйнувань. Далі "Марія" рухається в сторону Пуерто-Ріко.

У Пуерто-Ріко після стихійного лиха виникла гостра нестача продовольства, питної води і пального. Внаслідок урагану постраждали до 2975 чоловік. Ураган "Ірма", що обрушився на острів за два тижні до "Марії", привів до загибелі лише кількох людей, проте викликав серйозні руйнування.