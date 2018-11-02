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      Трамп хочет снова ужесточить иммиграционное законодательство

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / ria.ru

      Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов.

      Об этом сообщает The Hill.

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      Согласно новому закону, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда.

      Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года говорит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.

      В свою очередь Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

      "Повсеместное злоупотребления нашей системой предоставления убежища является издевательством над нашей иммиграционной системой", – добавил он.

      Напомним, недавно Трамп выдвинул новые требования Мексике относительно мигрантов. Согласно им, Соединенные Штаты могут выдвинуть ограничения иммиграции из Мексики в качестве условия перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли.

      Теги: Новости политики беженцы Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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