Трамп хочет снова ужесточить иммиграционное законодательство
Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов.
Об этом сообщает The Hill.
Читайте также: Пентагон направит 800 военных на границу с Мексикой: известна причина
Согласно новому закону, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда.
Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года говорит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.
В свою очередь Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.
"Повсеместное злоупотребления нашей системой предоставления убежища является издевательством над нашей иммиграционной системой", – добавил он.
Напомним, недавно Трамп выдвинул новые требования Мексике относительно мигрантов. Согласно им, Соединенные Штаты могут выдвинуть ограничения иммиграции из Мексики в качестве условия перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли.