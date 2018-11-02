Трамп хоче знову посилити імміграційне законодавство
Президент США Дональд Трамп розповів, що вже на наступному тижні може бути прийнятий новий план з надання притулку для мігрантів.
Про це повідомляє The Hill.
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Згідно з новим законом, подати заяву на отримання притулку в країні можна буде тільки в законних пунктах в'їзду.
За закон про імміграцію та громадянство 1965 року говорить, що будь-який іммігрант в США може подати заяву на отримання притулку незалежно від того, як він в'їхав в США.
У свою чергу Трамп наполягає, що його план буде "повністю законним". За його словами, будь-які прохачі притулку, яких упіймають при незаконному перетині кордону, будуть утримуватися в наметах і не будуть звільнені до судового розгляду.
"Повсюдне зловживання нашою системою надання притулку є знущанням над нашою імміграційної системою", – додав він.
Нагадаємо, нещодавно Трамп висунув нові вимоги Мексиці щодо мігрантів. Згідно них, Сполучені Штати можуть висунути обмеження імміграції з Мексики в якості умови переукладення торгового договору про Північноамериканську зону вільної торгівлі.