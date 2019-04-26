Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит

Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать ядерное соглашение с Россией и Китаем. Насколько реальной является идея, сколько времени нужно на подготовку и как отреагировала Россия – в материале 24 канала.

Что случилось?

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники из Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп планирует заключить "грандиозную ядерную сделку" с Россией и Китаем. Речь идет о контроле над вооружениями. Это может стать "знаковым достижением" во внешней политике американского лидера.

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Подобный документ впервые попытаются разработать в Белом доме, это касается и построения отношений с КНДР. По информации телеканала, в ведомстве сейчас проводят интенсивные переговоры, чтобы предложить президенту США возможные варианты нового соглашения.

Президент четко дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать Россию и КНДР, а также – все оружие, все боеголовки, все ракеты,

– отметил представитель Белого дома.

Таким образом, по информации источника, Трамп попытается ограничить использование ядерного вооружения Россией, а также – проверить ядерный потенциал Китая.

Насколько реальным является предложение Трампа?

Пока эта информация существует в виде идеи и еще очень далека до подготовки сделки и ее подписания. По словам эксперта Майдана иностранных дел Александра Хары, ни Москве, ни Китаю не выгодно отказываться от ядерного оружия. Само предложение этого соглашения – это позитивный шаг со стороны Штатов, но очень маловероятно, что он будет иметь конкретный результат.

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Эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Олег Белоколос в комментарии 24 каналу отметил, что здесь существуют два важных момента:

1. На сегодняшний день нет главного условия для заключения таких договоренностей – имеется в виду климат доверия, которого не существует между США, Россией и Китаем. При заключении предварительных соглашений между странами была несколько иная ситуация в международных отношениях. Сейчас же все это напоминает холодную войну в самом ее разгаре, поэтому говорить о климате доверия не приходится.

2. Действительно такая идея заслуживает экспертного обсуждения, потому что мир, хоть понемногу, но приближается к какой-то непредсказуемой конфронтации. Это мы видим по тому, что происходит очередной этап "гонки вооружений", поиск новых военных баз. Это, конечно, не может не беспокоить жителей всей планеты.



Идея Трампа хорошая, но не очень реалистична

По мнению экспертов, Китай в свою очередь может не заинтересоваться такими переговорами вообще, поскольку обычно страна избегает участия в таких соглашениях. В частности, Пекин уже давал понять, что не намерен входить в системы сдерживания, отмечая, что его ядерный потенциал не составляет и десятой части того, что есть у России и США.



Страны, которые имеют ядерное оружие

Реакция России

В Москве уже отреагировали на идею Трампа об отказе от ядерного оружия: такое соглашение Кремль приветствует.

Россия будет готова к переговорам с американцами, когда проявят такую готовность со стороны США и мы получим соответствующие предложения,

– отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что это – "очень сложная тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках".

"Мы свою позицию отформатировали и готовы ее выкладывать партнерам из США и других стран ядерной пятерки", – отметил он.



Владимир Путин пока на заявление американского коллеги не отреагировал

Однако Олег Белоколос отметил, что серьезно воспринимать такую реакцию Москвы не нужно:

Стоит понимать, что МИД России сейчас фактически превратилась в рупор пропаганды и то, что они говорят, надо очень скептически воспринимать. Они хотят показать, что отстаивают некий международный порядок и мир во всем мире. Но мы на самом деле знаем, что это не так, особенно мы здесь, в Украине. Поэтому я бы это не воспринимал как какое-то искреннее заявление,

– считает эксперт.

Успеет ли Трамп подготовить соглашение к 2020 году?

Президентский срок Трампа заканчивается в 2020 году, а такие соглашения не готовятся за год или два, времени нужно значительно больше. Однако, по словам экспертов, существует большая вероятность, что Трампа могут переизбрать на второй срок, если не произойдет значительного коллапса в экономике Штатов. Поэтому ограничивать это исключительно 2020 годом не стоит.

Что дальше?

Теперь стоит ждать реакции Пекина и Москвы. Также здесь существует много непонятных моментов: что именно имеют в виду в Белом доме, идет ли речь о ядерном вооружении, и о средствах доставки и так далее.

Возможно, начнется какое-то обсуждение на экспертном уровне и из этого что-то может получиться. Но это может быть началом процесса, а может – просто идея для того, чтобы прозондировать, какова вообще точка зрения на этот процесс в международном сообществе. Так что дальновидные выводы делать трудно,

– резюмировал Олег Белоколос.