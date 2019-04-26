20:17
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит

      40 Читати новину українською
      Эскперты считают, что реализовать ядерную сделку будет фактически нереально
      Эскперты считают, что реализовать ядерную сделку будет фактически нереально / Getty Images

      Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать ядерное соглашение с Россией и Китаем. Насколько реальной является идея, сколько времени нужно на подготовку и как отреагировала Россия – в материале 24 канала.

      Что случилось?

      Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники из Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп планирует заключить "грандиозную ядерную сделку" с Россией и Китаем. Речь идет о контроле над вооружениями. Это может стать "знаковым достижением" во внешней политике американского лидера.

      Читайте также: Трамп намерен подписать ядерное соглашение с участием России и Китая

      Подобный документ впервые попытаются разработать в Белом доме, это касается и построения отношений с КНДР. По информации телеканала, в ведомстве сейчас проводят интенсивные переговоры, чтобы предложить президенту США возможные варианты нового соглашения.

      Президент четко дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать Россию и КНДР, а также – все оружие, все боеголовки, все ракеты,
      – отметил представитель Белого дома.

      Таким образом, по информации источника, Трамп попытается ограничить использование ядерного вооружения Россией, а также – проверить ядерный потенциал Китая.

      Насколько реальным является предложение Трампа?

      Пока эта информация существует в виде идеи и еще очень далека до подготовки сделки и ее подписания. По словам эксперта Майдана иностранных дел Александра Хары, ни Москве, ни Китаю не выгодно отказываться от ядерного оружия. Само предложение этого соглашения – это позитивный шаг со стороны Штатов, но очень маловероятно, что он будет иметь конкретный результат.

      Читайте также: В России начался первый саммит Путина с Ким Чен Ыном: фото и видео

      Эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Олег Белоколос в комментарии 24 каналу отметил, что здесь существуют два важных момента:

      1. На сегодняшний день нет главного условия для заключения таких договоренностей – имеется в виду климат доверия, которого не существует между США, Россией и Китаем. При заключении предварительных соглашений между странами была несколько иная ситуация в международных отношениях. Сейчас же все это напоминает холодную войну в самом ее разгаре, поэтому говорить о климате доверия не приходится.

      2. Действительно такая идея заслуживает экспертного обсуждения, потому что мир, хоть понемногу, но приближается к какой-то непредсказуемой конфронтации. Это мы видим по тому, что происходит очередной этап "гонки вооружений", поиск новых военных баз. Это, конечно, не может не беспокоить жителей всей планеты.

      Трамп
      Идея Трампа хорошая, но не очень реалистична

      По мнению экспертов, Китай в свою очередь может не заинтересоваться такими переговорами вообще, поскольку обычно страна избегает участия в таких соглашениях. В частности, Пекин уже давал понять, что не намерен входить в системы сдерживания, отмечая, что его ядерный потенциал не составляет и десятой части того, что есть у России и США.

      Ядерна зброя
      Страны, которые имеют ядерное оружие

      Реакция России

      В Москве уже отреагировали на идею Трампа об отказе от ядерного оружия: такое соглашение Кремль приветствует.

      Россия будет готова к переговорам с американцами, когда проявят такую готовность со стороны США и мы получим соответствующие предложения,
      – отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

      Он добавил, что это – "очень сложная тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках".

      "Мы свою позицию отформатировали и готовы ее выкладывать партнерам из США и других стран ядерной пятерки", – отметил он.

      Путін
      Владимир Путин пока на заявление американского коллеги не отреагировал

      Однако Олег Белоколос отметил, что серьезно воспринимать такую реакцию Москвы не нужно:

      Стоит понимать, что МИД России сейчас фактически превратилась в рупор пропаганды и то, что они говорят, надо очень скептически воспринимать. Они хотят показать, что отстаивают некий международный порядок и мир во всем мире. Но мы на самом деле знаем, что это не так, особенно мы здесь, в Украине. Поэтому я бы это не воспринимал как какое-то искреннее заявление,
      – считает эксперт.

      Успеет ли Трамп подготовить соглашение к 2020 году?

      Президентский срок Трампа заканчивается в 2020 году, а такие соглашения не готовятся за год или два, времени нужно значительно больше. Однако, по словам экспертов, существует большая вероятность, что Трампа могут переизбрать на второй срок, если не произойдет значительного коллапса в экономике Штатов. Поэтому ограничивать это исключительно 2020 годом не стоит.

      Что дальше?

      Теперь стоит ждать реакции Пекина и Москвы. Также здесь существует много непонятных моментов: что именно имеют в виду в Белом доме, идет ли речь о ядерном вооружении, и о средствах доставки и так далее.

      Возможно, начнется какое-то обсуждение на экспертном уровне и из этого что-то может получиться. Но это может быть началом процесса, а может – просто идея для того, чтобы прозондировать, какова вообще точка зрения на этот процесс в международном сообществе. Так что дальновидные выводы делать трудно,
      – резюмировал Олег Белоколос.

      blog_ava
      Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня
      6794
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Владимир Путин Ядерная безопасность Оружие Статьи Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 40
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 204
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 463
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 570
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 667
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук