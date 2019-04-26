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      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає

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      Ескперти вважають, що реалізувати ядерну угоду буде фактично нереально
      Ескперти вважають, що реалізувати ядерну угоду буде фактично нереально / Getty Images

      Американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп має намір підписати ядерну угоду з Росією та Китаєм. Наскільки реальною є ідея, скільки часу потрібно на підготовку і як відреагувала Росія – у матеріалі 24 каналу.

      Що сталося?

      Напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела з Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп планує укласти "грандіозну ядерну угоду" з Росією і Китаєм. Мова йде про контроль над озброєннями. Це може стати "знаковим досягненням" у зовнішній політиці для американського лідера.

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      Подібний документ вперше намагатимуться розробити у Білому домі, це стосується і побудови відносин з КНДР. За інформацією телеканалу, у відомстві наразі проводять інтенсивні переговори, щоб запропонувати президенту США можливі варіанти нової угоди.

      Президент чітко дав зрозуміти, що, на його думку, контроль над озброєннями повинен включати Росію і КНР, а також – всю зброю, всі боєголовки, всі ракети,
      – зазначив представник Білого дому.

      Таким чином, за інформацією джерела, Трамп спробує обмежити використання ядерного озброєння Росією, а також – перевірити ядерний потенціал Китаю.

      Наскільки реальною є пропозиція Трампа?

      Поки що ця інформація існує у вигляді ідеї і ще дуже далеко до підготовки угоди та її підписання. За словами експерта Майдану закордонних справ Олександра Хари, ні Москві, ні Китаю не вигідно відмовлятися від ядерної зброї. Сама пропозиція цієї угоди – це позитивний крок з боку Штатів, але дуже малоймовірно, що він матиме конкретний результат.

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      Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олег Бєлоколос у коментарі 24 каналу зазначив, що тут існує два важливих моменти:

      1. На сьогоднішній день немає головної умови для укладання таких домовленостей – мається на увазі клімат довіри, якого не існує між США, Росією і Китаєм. Під час укладання попередніх угод між країнами була дещо інакша ситуація у міжнародних відносинах. Зараз же все це нагадує холодну війну у самому її розпалі, тому говорити про клімат довіри не доводиться.

      2. Дійсно така ідея заслуговує на експертне обговорення, тому що світ, хоч потроху, але наближається до якоїсь непередбачуваної конфронтації. Це ми бачимо по тому, що відбувається черговий етап "гонки озброєнь", пошук нових військових баз. Це, звісно, не може не турбувати жителів всієї планети.

      Трамп
      Ідея Трампа хороша, але не дуже реалістична

      На думку експертів, Китай своєю чергою може не зацікавитися такими переговорами взагалі, оскільки зазвичай країна уникає участі в таких угодах. Зокрема, Пекін уже давав зрозуміти, що не має наміру входити до системи стримування, наголошуючи, що його ядерний потенціал не становить і десятої частини того, що є у Росії і США.

      Ядерна зброя
      Країни, які мають ядерну зброю

      Реакція Росії

      У Москві уже відреагували на ідею Трампа щодо відмови від ядерної зброї: таку угоду Кремль вітає.

      Росія буде готова до переговорів з американцями, коли таку готовність проявлять з боку США і ми отримаємо відповідні пропозиції,
      – зазначив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

      Він додав, що це – "дуже складна тема, яка до цих пір не відпрацьовувалася в практичному плані на переговорних майданчиках".

      "Ми свою позицію відформатували і готові її викладати партнерам з США та інших країн ядерної п'ятірки", – зазначив він.

      Путін
      Володимир Путін наразі на заяву американського колеги не відреагував

      Проте Олег Бєлоколос зазначив, що серйозно сприймати таку реакцію Москви не потрібно:

      Варто розуміти, що МЗС Росії зараз фактично перетворилося на рупор пропаганди і те, що вони кажуть, треба дуже скептично сприймати. Вони хочуть показати, що відстоюють якийсь міжнародний порядок і мир у всьому світі. Але ми насправді знаємо, що це не так, особливо ми тут, в Україні. Тому я б це не сприймав за якусь щиру заяву,
      – вважає експерт.

      Чи встигне Трамп підготувати угоду до 2020 року?

      Президентський термін Трампа закінчується у 2020 році, а такі угоди не готуються за рік чи два, часу потрібно значно більше. Однак, за словами експертів, існує велика ймовірність, що Трампа можуть переобрати на другий термін, якщо не станеться значного колапсу в економіці Штатів. Тому обмежувати це виключно 2020 роком не варто.

      Що далі?

      Наразі варто чекати на реакцію Пекіна та Москви. Також тут існує багато незрозумілих моментів: що саме мають на увазі в Білому домі, чи йдеться про ядерне озброєння, чи й про засоби доставки тощо.

      Можливо, почнеться якесь обговорення на експертному рівні і з цього щось може вийти. Але це може бути початок процесу, а може – просто ідея для того, щоб прозондувати, яка взагалі точка зору на цей процес у міжнародній спільноті. Так що далекоглядні висновки робити важко,
      – резюмував Олег Бєлоколос.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Публікації Володимир Путін Ядерна безпека Зброя Статті Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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