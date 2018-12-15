Трамп избрал нового главу аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп назначил Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Предшественник Малвейни, генерал Джон Келли, завершит работу в конце 2018 года. Трамп назвал 68-летнего Келли "большим патриотом" своей страны.

В то же время, находясь на посту главы аппарата, генерал Келли якобы неоднократно за глаза называл президента "идиотом" и описывал его как человека, которого ни в чем нельзя убедить. Об этом стало известно из книги Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме".

Впоследствии Келли отрицал, что когда-нибудь называл своего начальника "идиотом".

В начале декабря Трамп объявил, что генерал оставит свой пост до конца года. По данным СМИ, к тому времени отношения президента и Келли испортились настолько, что они перестали разговаривать друг с другом.

....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 грудня 2018 р.

Что известно о Мике Малвейни?Ему 51 год. Он возглавлял административно-бюджетное управление администрации президента США. Этот орган ежегодно готовит федеральный бюджет перед тем, как он будет представлен в Конгрессе, а в дальнейшем отчитывается о выполнении документа.



На этой работе Малвейни получил прозвище "Мик чем" за свои регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов.



В 2017 году он объявил о прекращении бесплатной военной помощи Украине и ряда других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий кредитам.