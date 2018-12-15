Трамп обрав нового главу апарату Білого дому
Президент США Дональд Трамп призначив Міка Малвейні виконуючим обов'язки глави апарату Білого дому.
Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.
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Попередник Малвейні, генерал Джон Келлі, завершить роботу в кінці 2018 року. Трамп назвав 68-річного Келлі "великим патріотом" своєї країни.
Водночас, перебуваючи на посаді глави апарату, генерал Келлі нібито неодноразово позаочі називав президента "ідіотом" і описував його як людину, якого ні в чому не можна переконати. Про це стало відомо з книги Боба Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі".
Згодом Келлі заперечував, що коли-небудь називав свого начальника "ідіотом".
На початку грудня Трамп оголосив, що генерал залишить свій пост до кінця року. За даними ЗМІ, до того часу відносини президента і Келлі зіпсувалися настільки, що вони перестали розмовляти один з одним.
Що відомо про Міка Малвейні?Йому 51 рік. Він очолював адміністративно-бюджетне управління адміністрації президента США. Цей орган щорічно готує федеральний бюджет перед тим, як він буде представлений в Конгресі, а надалі звітує про виконання документа.
На цій роботі Малвейні отримав прізвисько "Мік ніж" за свої регулярні пропозиції урізати ту чи іншу статтю соціальних витрат.
У 2017 році він оголосив про припинення безоплатної військової допомоги Україні та ряду інших країн. Ідея Малвейні полягала в заміні прямих субсидій кредитами.